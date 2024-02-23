Bahreyn testlerinin 3. günü, bordür sıkıntısı nedeniyle yine durduruldu!

Testlerin ikinci gününün sabah bölümünde, 11. virajdaki bordürlerde yerinden çıkan bir mazgalın Ferrari aracına hasar vermesinin ardından seans durdurulmuştu. Bu sorunun giderilmesi biraz zaman aldığı için sabah bölümü erken bitirilmiş, öğleden sonraki bölüm 4 saat yerine 5 saat yapılmıştı.

Testlerin üçüncü gününde yine 11. virajda aynı sorun yaşandı. Bordürlerde yerinden çıkan mazgal nedeniyle seans 10:30 gibi durduruldu ve şu an itibariyle hâlâ başlatılmadı.

Seansın 11:45'te başlaması bekleniyor. Normalde 14:00'da öğle arası veriliyordu ancak bugün yaşanan sorun ve dolayısıyla kaybın ardından resmi öğle arası olmaması, 11:45'te başlayan seansın aralıksız bir şekilde 19:00'a kadar devam etmesi planlanıyor.