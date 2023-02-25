Bahreyn testlerinin 2. gününden öne çıkan teknik ayrıntılar

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Özellikle sabah saatlerinde araçların üstünde çok fazla sensör vardı. Takımlar hız ve uzun sürüş çalışmalarına başlamadan önce veri toplamaya çalıştılar.

Mercedes W14 Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL60 detail Photo by: Giorgio Piola

Kiel probes adı verilen bu sensörlerle hava akış noktalarında toplanan veriler, simülasyon araçlarıyla gerçek dünya verilerinin uyumlu olup olmadıklarını göstermede yardımcı oluyor.

Araç tasarımlarında olduğu gibi, araçlara eklenen sensörlerin de farklı farklı olduğunu ve farklı amaçlara hizmet ettiklerini görüyorsunuz. Mercedes aracına eklenen sensörler arka tekerlek önünde yer alıyor ve kola şişesi bölgesi olarak adlandırılan bölümdeki hava akımını analiz etmek için kullanılıyor.

McLaren'ın aracında yer alan sensörler ise daha ileride, sidepod bölgesi ile motor kapağındaki hava girişi bölgesine denk geliyor. Daha geniş olan bu sensörler de farklı bölgeleri ölçüyor.

Alpine A523 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Alpine, bu sezona girerken aracının arka bölümünde ciddi değişiklikler yapmış, aerodinamik ve paketleme açısından daha faydalı olacağını düşündüğü itme kollu süspansiyona geçiş yapmıştı.

Bu açıdan çekilen fotoğraf, kaza yapısının üstüne ve arka soğutma çıkışının içine monte edilmiş bazı süspansiyon ayrıntılarını görmemizi sağlarken, aynı zamanda çift parçalı kiriş kanat düzenlemesi ve sıkı yarıçaplı difüzör köşelerinin cömert bir görüntüsünü sağlıyor.

Ayrıca, takımın o bölgedeki sıcaklıkları izlemesine yardımcı olacak arka kanat desteği Y-Lon'a sabitlenmiş termal şeritler dikkat çekiyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, RB19'un beklediği gibi çalışıp çalışmadığını görmek için ön süspansiyon kollarına, şasi ve sidepod yanına flo-viz boyasından sürdü.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari de benzer şekilde arka süspansiyon, taban ve kola şişesi bölgesinde flo-viz boyasını uyguladı.

Ferrari SF-23 brake detail Photo by: Giorgio Piola

SF-23'e ayrıca, Ferrari'nin rakiplerinin birçoğunun 2022'de zaten benimsediği bir çözüm eklendi. Fren diski, artık ısının ve hava akışının tertibatın etrafındaki geçişini daha özlü bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olmak için ana fren tamburunun içinde kendi muhafazasına sahip.

Alfa Romeo C43 detail Photo by: Giorgio Piola

Sidepod ve motor kapağı gövdesi yerinde olmayan Alfa Romeo C43'ün bu görüntüsü, yalnızca radyatörler, soğutucular ve elektronik parçalar gibi dahili bileşenleri paketlemek için yapılan işi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda takımların geçmişte sahip olabilecekleri tüm yerlerde bileşenleri nasıl küçültmediğine dair görsel bir ders sunuyor.

Radyatörlerin arkasında görülebilen boşluk, daha çok ısı tahliyesi, hava akışı verimi ve belki de daha da önemlisi, aerodinamik nedenlerle karoseri şekillendirme kararıyla ilgilidir.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes W14'ün bu fotoğrafı, ön süspansiyonun etrafındaki şasiye uygulanan kama şeklindeki kaplama da dahil olmak üzere aracın tasarımının çeşitli yönlerini görmemizi sağlıyor. Sidepod'un daha geniş üst çizgisi de dikkat çekiyor.

Sidepod'un bu ön kısmı artık sidepod'un daha geniş, eğimli gövdesiyle birleşiyor. Olukla tamamlanan raf benzeri motor kapağı, Mercedes'in 2023 için abartılı bir şekilde kullandığı bir tasarım özelliği.

İlginç bir şekilde, W14'ün kaportasındaki kapalı hatların sayısı yüksek bir modülerlik düzeyine işaret ediyor, bu da ileride olabilecek herhangi bir değişikliğin elde edilmesinin nispeten kolay olacağı anlamına geliyor.