Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

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Verstappen'in son iki seneyi şampiyonlukla tamamlamasının ardından muhtemelen 2023'ün ilk testinde çoğunluğun istemediği sonuç, Red Bull'un dolayısıyla Verstappen'in yeniden zirvede yer almasıydı. Bahreyn'deki testlerin ilk gün sonuçlarına bakan birisi için geçen seneye göre pek farklılık bulunmuyor. Red Bull bir kez daha zemin etkili dönemde en hızlı aracı hazırlamış durumda, keza Verstappen de performansından pek bir şey kaybetmiş gibi durmuyor...

Red Bull ve Verstappen'in 2022'de rekor bir şekilde 15 yarışı kazanmalarının ve rahat bir şekilde şampiyon olmalarının ardından, aslında bu ikilinin yine yenilmesi gereken taraf olması bekleniyordu. Ancak Red Bull'un 2021'de bütçe sınırını aşması nedeniyle almış olduğu rüzgar tüneli çalışmalarının %25 azaltılması yönündeki cezanın, bu senenin güç dengelerini değiştirebileceği umuluyordu. Ancak Sakhir'deki ilk gün sonuçları, durumun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor.

Ancak geçmiş senelerden bileceğiniz üzere, sezon öncesi testlerde hiçbir takım tam olarak elini göstermez ve sadece sonuçlara bakmak aldatıcı olabilir. Pilotların pise ne kadar yakıt yüküyle çıktığı, hagi motor modlarının kullanıldığı, lastiklerin tam olarak ne kadar kullanıldığı ve lastik ömrü gibi konuların dışarıdan bilinmesi pek mümkün olmuyor. Bu açıdan bazı takımlar gerçek gücünü saklıyor olabilir. Mercedes ve Ferrari de Verstappen'in ilk günkü 1:32.837'lik derecesi karşısında dün gece uykular kaçmamış olabilir.

İlk gün çalışmalarının ardından konuşan Verstappen, "Pürüzsüz bir gündü. Neredeyse hiç sorun yaşamadık ve araca odaklanıp birkaç şey deneyebildik. Gün boyunca, hava sıcakken, güneşliyken ve aynı zamanda daha temsili olan akşam çok iyi sürüşler yapabildik."

"Aracın geçen seneye göre bu şekilde geliştiğini görmek güzel. Daha ağır lastikler nedeniyle aracın davranışları biraz farklı ancak onun dışında mutluyuz. Testlerde ilk günü geride bırakmamızın ardından, bu sezon aracımızın nasıl performans göstereceğini söylemek zor." dedi.

Derecelere genel olarak bakarak bazı güvenilik sonuçlar elde edilebilir. Öncelikle, bu sezon öncesinde taban kurallarında yapılan değişikliklere rağmen öğrenme sürecinde bir yavaşlama olmamış gibi görünüyor.

Takımlar geçen sene Bahreyn'de, Barselona'da gerçekleştirilen shakedown (ilk sürüş) testlerinin ardından ikinci test seanslarına çıkmışlardı. Verstappen, geçen seneki Bahreyn testlerinin sonunda da 1:31.72'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başarmıştı ancak Hollandalı pilotun ya da bir başkasının o dereceye ulaşması için bir saniyeden daha hızlanılması gerekecek. Bu arada Verstappen'in geçen seneki en hızlı turunu, seansın sonuna doğru sıcaklıklar düşmüşken Pirelli'nin en yumuşak olan C5 lastikleriyle attığını hatırlatmakta fayda var.

It already seems clear that this year's cars will not be slower despite their ride height changes mandated by the rules Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen yine gün batımında hızlı turunu attı ancak bu sefer daha yavaş olan C3 lastiklere sahipti. Bununla birlikte Verstappen, testlerin ilk gün sabahında yine C3 lastiklerle daha sıcak şartlarda en hızlı turundan sadece 0.1 sn daha yavaş bir tur atmıştı. Verstappen'in geçen seneki en hızlı turunu testlerin son gününde attığını, her lastik türü arasında yaklaşık 0.3 sn fark olduğunu, testlerde her gün ilerledikçe pist şartlarının iyileştiğini ve ilk gün ile son gün arasında derecelerin 2.2 sn iyileştiğini hatırlayalım. Tüm bunlara bakınca, bu sene tabanların 15mm yükseltilmesinin dereceleri pek etkilemediğini ve araçlarınçok daha hızlı olabileceklerini söyleyebiliriz.

Adrian Newey'in mühendislik ekibi RB19'un burnunu bir miktar genişletirken motor kapağı kısmını daha sıkı paketlemiş ve sidepod altındaki olukları daha da genişletmiş. Tüm bunlar, 2022 aracı geliştirilerek yapılmış. Diğer taraftan taban bölgesinde de daha agresif bir tasarım hazırlanmış.

Bu arada Red Bull'un günü tamamen sorunsuz ve hatasız değildi. İlk gün seansının bitmesine 50 dakika varken, Verstappen'in aracı pit alanında krikodan düştü ve RB19'un tabanı yere vurdu. Çok benzer sorunu Aston Martin pilotu Fernando Alonso da yaşamış ve tabanından hasar almıştı. Lance Stroll'ün yerine piste çıkan Felipe Drugovich'in elektronik sorunu yaşamasıyla Aston Martin iki farklı sorun yaşamış oldu.

Bunları ve Ferrari'nin içerideki desteklerin yetersiz olması nedeniyle içeri doğru çöken burnunu saymazsak, 2023 Formula 1 araçlarının oldukça sağlam olduklarını söyleyebiliriz. Geçen sene Barselona'da gerçekleştirilen ilk testler, yeni kuralların gelmesinin ardından yaşanabilecek dayanıklılık endişeleri nedeniyle kapalı kapılar arkasında yapılmıştı. Mevcut 1.6 litrelik turbo V6 motorlara geçildiği 2014 sezonu öncesinde yapılan testlerde yaşanılanlar hâlâ akıllarda. Ancak dünkü testlerde pek bir sorun yoktu. 10 takım gün içerisinde toplam 1276 tur attılar. Bu, Bahreyn pistinde 6905 km atıldığı manasına geliyor. Geçen sezon öncesi Barselona'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde 5165 km mesafe kat edilmişti.

Dayanıklılık açısından en çok Alfa Romeo ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Geçen senenin başında dalgalanma sorunlarından çok kötü etkilenen Alfa Romeo, Barselona'daki testlerin ilk gününde ancak 32 tur atabilmişti. Takım, bu sene Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde ise 138 tur atmayı başardı.

Valtteri Bottas, "İlk izlenim olumlu çünkü çekim günü de dahil olmak üzere çok fazla sorun yaşamadık. Testin dayanıklılık açısından neredeyse bir felaket olduğu geçen yıldan çok farklı bir başlangıç. Bu anlamda olumlu. Sorunsuz bir başlangıç… Geçen seneden daha iyisini yapacağımızdan hiç şüphem yok. Test etmeye ve aracın kalitesini görmeye olumlu bir başlangıç yapmak, ayrıntılar, her şey bir adım daha iyi gibi görünüyor." dedi.

Gridin geri kalanına da yakın geçmişin hayaletleri pek musallat olmadı. Zemindeki hava akışının hızla ayrılıp yeniden bağlanmasının neden olduğu dalgalanma sorunu, şu ana kadar çirkin yüzünü dramatik bir şekilde göstermedi. Bununla birlikte, zıplama sorunu görünüşe göre daha fazlası için geri döndü.

Bottas was relieved that Alfa got off to a much stronger start than one year ago after unreliability dogged its 2022 car's earliest running Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Taban altı aerosu, zemin etkili araçlarda kilit etkiye sahip olduğu için süper sert süspansiyon ayarları gerekiyor. Bahreyn'de tümseklerin olduğu 1. viraj öncesinde ve 12. viraj boyunca Ferrari, Aston Martin ve McLaren takımlarının zıplama sorunu yaşadığı ve araçların o bölümlerde dengesiz olduğu görüldü. Mercedes bu sezon bu konuda daha iyi görünürken, W14'ün direksiyonundan sarkan kablolar dikkatlerden kaçmadı. O kabloların, zıplamayı ölçen sensörle alakalı olduğu ortaya çıktı.

Pilotlar, pist üstünde mesafe kat ederken pist dışındaki konulara da sırt çevirmediler. FIA'nın pilot açıklamalarıyla ilgili takındığı tutuma sert ve toplu bir şekilde karşı çıkan pilotlar, bu konuda yapılan açıklamaya rağmen konuyu bir sonraki Grand Prix Pilotlar Birliği toplantısında yeniden görüşeceklerini söylediler.

Son olarak Lance Stroll'ün yaralanmasıyla alakalı daha fazla detay ortaya çıktı. Takımdan daha önce yapılan açıklamada Stroll'ün bisikletle antrenman yaparken yaralandığı, bu yüzden testlere katılamayacağı belirtilmişti. Takım patronu Mike Krack, Stroll'ün elinde ya da bileğinde kırık olduğunu açığa çıkardı ancak mahremiyet nedeniyle daha fazlasını söylemedi.

Matt Kew