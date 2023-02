Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz

Verstappen'in son iki seneyi şampiyonlukla tamamlamasının ardından muhtemelen 2023'ün ilk testinde çoğunluğun istemediği sonuç, Red Bull'un dolayısıyla Verstappen'in yeniden zirvede yer almasıydı. Bahreyn'deki testlerin ilk gün sonuçlarına bakan birisi için geçen seneye göre pek farklılık bulunmuyor. Red Bull bir kez daha zemin etkili dönemde en hızlı aracı hazırlamış durumda, keza Verstappen de performansından pek bir şey kaybetmiş gibi durmuyor...

Red Bull ve Verstappen'in 2022'de rekor bir şekilde 15 yarışı kazanmalarının ve rahat bir şekilde şampiyon olmalarının ardından, aslında bu ikilinin yine yenilmesi gereken taraf olması bekleniyordu. Ancak Red Bull'un 2021'de bütçe sınırını aşması nedeniyle almış olduğu rüzgar tüneli çalışmalarının %25 azaltılması yönündeki cezanın, bu senenin güç dengelerini değiştirebileceği umuluyordu. Ancak Sakhir'deki ilk gün sonuçları, durumun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor.

Ancak geçmiş senelerden bileceğiniz üzere, sezon öncesi testlerde hiçbir takım tam olarak elini göstermez ve sadece sonuçlara bakmak aldatıcı olabilir. Pilotların pise ne kadar yakıt yüküyle çıktığı, hagi motor modlarının kullanıldığı, lastiklerin tam olarak ne kadar kullanıldığı ve lastik ömrü gibi konuların dışarıdan bilinmesi pek mümkün olmuyor. Bu açıdan bazı takımlar gerçek gücünü saklıyor olabilir. Mercedes ve Ferrari de Verstappen'in ilk günkü 1:32.837'lik derecesi karşısında dün gece uykular kaçmamış olabilir.

İlk gün çalışmalarının ardından konuşan Verstappen, "Pürüzsüz bir gündü. Neredeyse hiç sorun yaşamadık ve araca odaklanıp birkaç şey deneyebildik. Gün boyunca, hava sıcakken, güneşliyken ve aynı zamanda daha temsili olan akşam çok iyi sürüşler yapabildik."

"Aracın geçen seneye göre bu şekilde geliştiğini görmek güzel. Daha ağır lastikler nedeniyle aracın davranışları biraz farklı ancak onun dışında mutluyuz. Testlerde ilk günü geride bırakmamızın ardından, bu sezon aracımızın nasıl performans göstereceğini söylemek zor." dedi.

Derecelere genel olarak bakarak bazı güvenilik sonuçlar elde edilebilir. Öncelikle, bu sezon öncesinde taban kurallarında yapılan değişikliklere rağmen öğrenme sürecinde bir yavaşlama olmamış gibi görünüyor.

Takımlar geçen sene Bahreyn'de, Barselona'da gerçekleştirilen shakedown (ilk sürüş) testlerinin ardından ikinci test seanslarına çıkmışlardı. Verstappen, geçen seneki Bahreyn testlerinin sonunda da 1:31.72'lik derecesiyle en hızlı isim olmayı başarmıştı ancak Hollandalı pilotun ya da bir başkasının o dereceye ulaşması için bir saniyeden daha hızlanılması gerekecek. Bu arada Verstappen'in geçen seneki en hızlı turunu, seansın sonuna doğru sıcaklıklar düşmüşken Pirelli'nin en yumuşak olan C5 lastikleriyle attığını hatırlatmakta fayda var.

It already seems clear that this year's cars will not be slower despite their ride height changes mandated by the rules

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images