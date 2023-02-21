Bahreyn testlerinde Stroll'ün yerini kim alacak?

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Pazartesi günü Lance Stroll'ün bir bisiklet kazası geçirdiği ve Bahreyn'deki sezon öncesi testlere katılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

İronik şekilde, bu sezon Aston Martin'e katılan Fernando Alonso da iki yıl önce Alpine'e döndüğünde benzer bir kaza geçirmişti. İspanyol pilot çenesinden ameliyat olmak zorunda kalmış, bu da sezon açılışına gerektiği gibi hazırlanmasını engellemişti.

Bu yıl sezon öncesi testleri üç gün sürecek. Dolayısıyla Stroll, test yapamadan ilk yarışa gitmiş olacak.

Şimdi gündemin ana maddesi Stroll'ün testteki programını kimin üstleneceği gibi görünüyor. Aston Martin, testin tamamını Alonso'nun yürütmesini istemiyor. Dolayısıyla bir B planına ihtiyaç var.

Aslında koltuk için en mantıklı aday Stoffel Vandoorne'du ancak 24 Şubat'ta Formula E yarışına katılacak ve bundan ötürü teste katılması pek olası değil.

Bu da koltuk için ana adayın Felipe Drugovich olduğu anlamına geliyor. Bu yıl yedek pilotluk görevini Vandoorne ile paylaşacak Brezilyalı pilot geçen yıl Formula 2'de şampiyon oldu ve sezon sonunda Formula 1 testine katıldı.

Genç sürücünün F1 aracında test yapması, korelasyon açısından da iyi olabilir.