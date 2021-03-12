Bahreyn testlerinde ilk sorun yaşayan Mercedes oldu!
Mercedes F1 takımı, Bahreyn'de başlayan testlerin henüz ilk dakikalarında yaşadığı sorunun ardından vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldı.
Bu sabah 10'da başlayan testlerde Mercedes W12'nin kokpitine Valtteri Bottas geçti. Öğleden sonra ise Lewis Hamilton geçecek.
Sabah piste çıkan Bottas, kurulum turunun ardından yaşanan sorun nedeniyle aracını garaja çekmek zorunda kaldı.
Bir süre sorunu inceleyen Mercedes, ardından yaptığı açıklamada vites kutusu sorunu olduğunu doğruladı.
Açıklamada, "Vites değişiminde sorun yaşıyoruz ve piste yeniden çıkmak için vites kutusunu değiştiriyoruz. Ardından vites kutusunda sorunun ne olduğunu bulacağız." denildi.
Vites kutusu değişiminin 45 - 60 dk sürmesi bekleniyor. Bu sorunla birlikte bu sene zaman kaybeden ilk takım Mercedes oldu.
Bu sene sadece 3 gün test fırsatı olduğu için, takımların sorun yaşamamaları büyük önem arz ediyor.
Testlerin ilk saatinde tüm araçlar piste çıktı.
Testleri canlı olarak Bahreyn testleri anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
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|Editör
|Luke Smith