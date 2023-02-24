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Bahreyn testlerinde ikinci gün piste çıkacak isimler belli oldu

Bahreyn testlerinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli olmuş durumda.

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Bahreyn testlerinde ikinci gün piste çıkacak isimler belli oldu
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Testin ikinci gününde 10 takımdan yedisi günü iki pilot arasında bölüştürmeyi tercih eden, Alfa Romeo, Aston Martin ve Williams tek pilotu piste çıkaracak.

Aston Martin'de sadece Fernando Alonso piste çıkarken, Alfa Romeo'da Zhou Guanyu, Williams'ta ise Logan Sargeant sürüş yapıyor.

Sergio Perez bugün ilk kez Red Bull RB19'u gerçek anlamda test edecek. Max Verstappen ise öğleden sonra yaptığı sürüşle testleri noktalayacak.

Test programı:

Takım Sabah Ö. Sonra
Red Bull Perez Verstappen
Ferrari Sainz Leclerc
Mercedes Hamilton Russell
Alpine Ocon Gasly
McLaren Norris Piastri
Alfa Romeo Zhou Zhou
Aston Martin Alonso Alonso
Haas Magnussen Hülkenberg
AlphaTauri Tsunoda De Vries
Williams Sargeant Sargeant
 
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