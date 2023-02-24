Bahreyn testlerinde ikinci gün piste çıkacak isimler belli oldu
Bahreyn testlerinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli olmuş durumda.
Testin ikinci gününde 10 takımdan yedisi günü iki pilot arasında bölüştürmeyi tercih eden, Alfa Romeo, Aston Martin ve Williams tek pilotu piste çıkaracak.
Aston Martin'de sadece Fernando Alonso piste çıkarken, Alfa Romeo'da Zhou Guanyu, Williams'ta ise Logan Sargeant sürüş yapıyor.
Sergio Perez bugün ilk kez Red Bull RB19'u gerçek anlamda test edecek. Max Verstappen ise öğleden sonra yaptığı sürüşle testleri noktalayacak.
Test programı:
|Takım
|Sabah
|Ö. Sonra
|Red Bull
|Perez
|Verstappen
|Ferrari
|Sainz
|Leclerc
|Mercedes
|Hamilton
|Russell
|Alpine
|Ocon
|Gasly
|McLaren
|Norris
|Piastri
|Alfa Romeo
|Zhou
|Zhou
|Aston Martin
|Alonso
|Alonso
|Haas
|Magnussen
|Hülkenberg
|AlphaTauri
|Tsunoda
|De Vries
|Williams
|Sargeant
|Sargeant
F1 Academy'nin takvimi ve formatı açıklandı
Alpine: "Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi çalışıyor"
Son Haberler
Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"
Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık" Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"
Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"
Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil" Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"
Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?
Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı? Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.