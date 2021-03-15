Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.
Motorsport.com olarak, 2021 Formula 1 sezonu öncesin yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.
2021 Pirelli lastikleri
Sayılara girmeden önce, Pirelli'nin bu sezon için planladığı lastiklerden bahsetmemiz gerekiyor. Bu sezon kullanılacak lastikler, bir önceki sezonun lastiklerinden yapı ve profil anlamında çok farklılar. Bu nedenle lastikler artık daha farklı bir performans veriyor ve daha farklı davranıyor.
İtalyan firmasının motor sporları bölümünü yöneten Mario Isola, lastikler arasındaki farklar hakkında pek fazla şey söylemese de, bazı ilginç bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.
Isola, "Üç gün boyunca, tüm lastikler iyi performans gösterdi ve ufalanma gibi bir sorun ortaya çıkmadı. Sadece daha yumuşak lastiklerde hafif bir aşınma vardı. Tur zamanları, hava şartlarına ek olarak, her takımın kullandığı farklı yakıt yüklerinden etkilendiği için, geçen yılki Bahreyn yarışı ve diğer seanslar ile ilgili performans karşılaştırması yapmak zordu."
"Pistin gelişimi nedeniyle lastikler arasındaki performans farkını doğru şekilde değerlendirmek de zorlaşıyor. Söylemesi en kolay olanı muhtemelen C2 ve C3 arasındaki fark: Bu da yaklaşık 0.5 saniyeye denk geliyor. C3 ve C4 arasındaki fark ise beklenenden daha büyük. C4, pistin en hızlı olduğu anda, pek çok sürücü tarafından tercih edildi." dedi.
Üç gün boyunca atılan en iyi turlar:
|Pilot
|Takım
|Motor
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Tur
|Verstappen
|Red Bull
|1:30.674
|1:28.960
|203
|Tsunoda
|AlphaTauri
|1:32.727
|1:32.684
|1:29.053
|185
|Sainz
|Ferrari
|1:31.919
|1:33.072
|1:29.611
|192
|Räikkönen
|Alfa Romeo
|1:33.320
|1:29.766
|229
|Hamilton
|Mercedes
|1:32.912
|1:33.399
|1:30.025
|154
|Russell
|Williams
|1:30.117
|158
|Ricciardo
|McLaren
|1:32.203
|1:32.215
|1:30.144
|173
|Pérez
|Red Bull
|1:31.682
|1:30.187
|166
|Bottas
|Mercedes
|1:36.850
|1:30.289
|1:32.406
|150
|Alonso
|Alpine
|1:32.339
|1:30.318
|206
|Gasly
|AlphaTauri
|1:32.231
|1:30.413
|1:30.828
|237
|Stroll
|Aston Martin
|1:31.782 (C3)
|1:30.460
|1:36.100
|197
|Leclerc
|Ferrari
|1:33.242
|1:30.886
|1:30.486
|212
|Norris
|McLaren
|1:30.889
|1:30.586
|1:30.661
|154
|Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1:31.945
|1:30.780
|
193
|Ocon
|Alpine
|1:31.146
|1:31.310
|190
|Mazepin
|Haas
|1:34.798
|1:33.101
|1:31.531
|213
|Latifi
|Williams
|1:31.672
|132
|Schumacher
|Haas
|1:36.126
|1:32.883
|1:32.053
|181
|Vettel
|Aston Martin
|1:33.742 (C3)
|1'38"849 (C3)
|1:35.041
|117
|Nissany
|Williams
|1:34.789
|83
C1'den C5'e kadar altı farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.
Takımlar ve üreticilerinin 3 günde tamamladığı kilometre:
|Takım
|
Tamamlanan
kilometre
|Motor
|
Tamamlanan
kilometre
|AlphaTauri
|2284
|
Sakhir pistinin
uzunluğu
|Mercedes
|7133
|Alfa Romeo
|2284
|Ferrari
|6603
|Ferrari
|2186
|Honda
|4281
|Alpine
|2143
|Renault
|2143
|Haas
|2132
|Williams
|2019
|Red Bull
|1997
|McLaren
|1770
|Aston Martin
|1699
|Mercedes
|1645
Takımların 3 günde tamamladığı tur:
|Takım
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Toplam
|
Yarış mesafesi (1 GP = 57 tur)
|AlphaTauri
|111
|144
|167
|422
|7,40
|Alfa Romeo
|131
|125
|166
|422
|7,40
|Ferrari
|116
|129
|159
|404
|7,09
|Alpine
|129
|128
|139
|396
|6,95
|Haas
|85
|164
|145
|394
|6,91
|Williams
|83
|132
|158
|373
|6,54
|Red Bull
|139
|117
|113
|369
|6,47
|McLaren
|91
|104
|132
|327
|5,74
|Aston Martin
|97
|81
|136
|314
|5,51
|Mercedes
|48
|116
|140
|304
|5,33
Üreticilerin 3 günde tamamladığı tur:
|Motor
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|
Toplam
tur
|
Takım başına
Ortalama
tur
|
Yarış mesafesi (1 GP = 57 tur)
|Mercedes
|319
|433
|566
|1318
|329,5
|23,12
|Ferrari
|332
|418
|470
|1220
|407
|21,40
|Honda
|250
|261
|280
|791
|395,5
|13,88
|Renault
|129
|128
|139
|396
|396
|6,95
Bu Haber Hakkında
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|Bahreyn Mart testi
|Lokasyon
|Sakhir
|Editör
|Fabien Gaillard