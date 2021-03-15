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Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

Motorsport.com olarak, 2021 Formula 1 sezonu öncesin yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

2021 Pirelli lastikleri

Sayılara girmeden önce, Pirelli'nin bu sezon için planladığı lastiklerden bahsetmemiz gerekiyor. Bu sezon kullanılacak lastikler, bir önceki sezonun lastiklerinden yapı ve profil anlamında çok farklılar. Bu nedenle lastikler artık daha farklı bir performans veriyor ve daha farklı davranıyor.

İtalyan firmasının motor sporları bölümünü yöneten Mario Isola, lastikler arasındaki farklar hakkında pek fazla şey söylemese de, bazı ilginç bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.

Isola, "Üç gün boyunca, tüm lastikler iyi performans gösterdi ve ufalanma gibi bir sorun ortaya çıkmadı. Sadece daha yumuşak lastiklerde hafif bir aşınma vardı. Tur zamanları, hava şartlarına ek olarak, her takımın kullandığı farklı yakıt yüklerinden etkilendiği için, geçen yılki Bahreyn yarışı ve diğer seanslar ile ilgili performans karşılaştırması yapmak zordu."

"Pistin gelişimi nedeniyle lastikler arasındaki performans farkını doğru şekilde değerlendirmek de zorlaşıyor. Söylemesi en kolay olanı muhtemelen C2 ve C3 arasındaki fark: Bu da yaklaşık 0.5 saniyeye denk geliyor. C3 ve C4 arasındaki fark ise beklenenden daha büyük. C4, pistin en hızlı olduğu anda, pek çok sürücü tarafından tercih edildi." dedi.

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar:

Pilot Takım Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Tur
Netherlands Verstappen Red Bull 1:30.674   1:28.960 203
Japan Tsunoda AlphaTauri 1:32.727 1:32.684  1:29.053  185
Spain Sainz Ferrari 1:31.919 1:33.072  1:29.611 192
Finland Räikkönen Alfa Romeo 1:33.320   1:29.766  229
United Kingdom Hamilton Mercedes 1:32.912 1:33.399  1:30.025 154
United Kingdom Russell Williams     1:30.117 158
Australia Ricciardo McLaren 1:32.203 1:32.215  1:30.144  173
Mexico Pérez Red Bull   1:31.682  1:30.187  166
Finland Bottas Mercedes 1:36.850 1:30.289  1:32.406  150
Spain Alonso Alpine   1:32.339  1:30.318  206
France Gasly AlphaTauri 1:32.231 1:30.413 1:30.828  237
Canada Stroll Aston Martin 1:31.782 (C3) 1:30.460 1:36.100  197
Monaco Leclerc Ferrari 1:33.242 1:30.886 1:30.486  212
United Kingdom Norris McLaren 1:30.889 1:30.586  1:30.661  154
Italy Giovinazzi Alfa Romeo 1:31.945 1:30.780  

193
France Ocon Alpine 1:31.146   1:31.310  190
Russian Federation Mazepin Haas 1:34.798 1:33.101  1:31.531  213
Canada Latifi Williams   1:31.672   132
Germany Schumacher Haas 1:36.126 1:32.883  1:32.053  181
Germany Vettel Aston Martin 1:33.742 (C3) 1'38"849 (C3) 1:35.041  117
Israel Nissany Williams 1:34.789     83

C1'den C5'e kadar altı farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.

Takımlar ve üreticilerinin 3 günde tamamladığı kilometre:

Takım

Tamamlanan

kilometre

   Motor

Tamamlanan

kilometre
AlphaTauri 2284

Sakhir pistinin 

uzunluğu
5,412 km

 Mercedes 7133
Alfa Romeo 2284 Ferrari 6603
Ferrari 2186 Honda 4281
Alpine 2143 Renault 2143
Haas 2132    
Williams 2019    
Red Bull
 1997    
McLaren 1770    
Aston Martin
 1699    
Mercedes 1645    

Takımların 3 günde tamamladığı tur:

Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam

Yarış mesafesi (1 GP = 57 tur)
AlphaTauri 111 144 167 422 7,40
Alfa Romeo 131 125 166 422 7,40
Ferrari 116 129 159 404 7,09
Alpine 129 128 139 396 6,95
Haas 85 164 145 394 6,91
Williams 83 132 158 373 6,54
Red Bull
 139 117 113 369 6,47
McLaren 91 104 132 327 5,74
Aston Martin
 97 81 136 314 5,51
Mercedes 48 116 140 304 5,33

Üreticilerin 3 günde tamamladığı tur:

Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün

Toplam

tur

Takım başına

Ortalama

tur

Yarış mesafesi (1 GP = 57 tur)
 Mercedes 319 433 566 1318 329,5 23,12
 Ferrari 332 418 470 1220 407 21,40
 Honda 250 261 280 791 395,5 13,88
 Renault 129 128 139 396 396 6,95
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Lokasyon Sakhir
Editör Fabien Gaillard

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