Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

Motorsport.com olarak, 2021 Formula 1 sezonu öncesin yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

2021 Pirelli lastikleri

Sayılara girmeden önce, Pirelli'nin bu sezon için planladığı lastiklerden bahsetmemiz gerekiyor. Bu sezon kullanılacak lastikler, bir önceki sezonun lastiklerinden yapı ve profil anlamında çok farklılar. Bu nedenle lastikler artık daha farklı bir performans veriyor ve daha farklı davranıyor.

İtalyan firmasının motor sporları bölümünü yöneten Mario Isola, lastikler arasındaki farklar hakkında pek fazla şey söylemese de, bazı ilginç bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.

Isola, "Üç gün boyunca, tüm lastikler iyi performans gösterdi ve ufalanma gibi bir sorun ortaya çıkmadı. Sadece daha yumuşak lastiklerde hafif bir aşınma vardı. Tur zamanları, hava şartlarına ek olarak, her takımın kullandığı farklı yakıt yüklerinden etkilendiği için, geçen yılki Bahreyn yarışı ve diğer seanslar ile ilgili performans karşılaştırması yapmak zordu."

"Pistin gelişimi nedeniyle lastikler arasındaki performans farkını doğru şekilde değerlendirmek de zorlaşıyor. Söylemesi en kolay olanı muhtemelen C2 ve C3 arasındaki fark: Bu da yaklaşık 0.5 saniyeye denk geliyor. C3 ve C4 arasındaki fark ise beklenenden daha büyük. C4, pistin en hızlı olduğu anda, pek çok sürücü tarafından tercih edildi." dedi.

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar:

Pilot Takım Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Tur Verstappen Red Bull 1:30.674 1:28.960 203 Tsunoda AlphaTauri 1:32.727 1:32.684 1:29.053 185 Sainz Ferrari 1:31.919 1:33.072 1:29.611 192 Räikkönen Alfa Romeo 1:33.320 1:29.766 229 Hamilton Mercedes 1:32.912 1:33.399 1:30.025 154 Russell Williams 1:30.117 158 Ricciardo McLaren 1:32.203 1:32.215 1:30.144 173 Pérez Red Bull 1:31.682 1:30.187 166 Bottas Mercedes 1:36.850 1:30.289 1:32.406 150 Alonso Alpine 1:32.339 1:30.318 206 Gasly AlphaTauri 1:32.231 1:30.413 1:30.828 237 Stroll Aston Martin 1:31.782 (C3) 1:30.460 1:36.100 197 Leclerc Ferrari 1:33.242 1:30.886 1:30.486 212 Norris McLaren 1:30.889 1:30.586 1:30.661 154 Giovinazzi Alfa Romeo 1:31.945 1:30.780 193 Ocon Alpine 1:31.146 1:31.310 190 Mazepin Haas 1:34.798 1:33.101 1:31.531 213 Latifi Williams 1:31.672 132 Schumacher Haas 1:36.126 1:32.883 1:32.053 181 Vettel Aston Martin 1:33.742 (C3) 1'38"849 (C3) 1:35.041 117 Nissany Williams 1:34.789 83

C1'den C5'e kadar altı farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.

Takımlar ve üreticilerinin 3 günde tamamladığı kilometre:

Takım Tamamlanan kilometre Motor Tamamlanan kilometre AlphaTauri 2284 Sakhir pistinin uzunluğu

5,412 km Mercedes 7133 Alfa Romeo 2284 Ferrari 6603 Ferrari 2186 Honda 4281 Alpine 2143 Renault 2143 Haas 2132 Williams 2019 Red Bull

1997 McLaren 1770 Aston Martin

1699 Mercedes 1645

Takımların 3 günde tamamladığı tur:

Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam Yarış mesafesi (1 GP = 57 tur) AlphaTauri 111 144 167 422 7,40 Alfa Romeo 131 125 166 422 7,40 Ferrari 116 129 159 404 7,09 Alpine 129 128 139 396 6,95 Haas 85 164 145 394 6,91 Williams 83 132 158 373 6,54 Red Bull

139 117 113 369 6,47 McLaren 91 104 132 327 5,74 Aston Martin

97 81 136 314 5,51 Mercedes 48 116 140 304 5,33

Üreticilerin 3 günde tamamladığı tur: Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam tur Takım başına Ortalama tur Yarış mesafesi (1 GP = 57 tur) Mercedes 319 433 566 1318 329,5 23,12 Ferrari 332 418 470 1220 407 21,40 Honda 250 261 280 791 395,5 13,88 Renault 129 128 139 396 396 6,95