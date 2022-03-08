Bahreyn testleri canlı yayınlanacak

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Formula 1, Barselona'da gerçekleştirilen ilk üç günlük teste dair herhangi bir canlı yayın yapmamayı seçmişti.

Buna karşılık bu hafta başlayacak olan üç günlük Bahreyn testi, canlı şekilde ekranlara gelecek. Formula 1'in açıklamasına göre, üç günün tamamı F1 TV üzerinden yayınlanacak.

Testi, 10 Mart Perşembe günü başlayacak ve 11 Mart Cuma ile 12 Mart Cumartesi günü devam edecek.

Her gün ikiye bölünmüş durumda. İlk seans sabah TSi 10 ila 14:00, ikinci seans 15:00 ila 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

F1 TV, bu seansların tamamını canlı yayınlayacak.

Ayrıca F1, zaman ekranını da açacak ve taraftarlara bu dereceleri anlık olarak takip etme fırsatı verecek.

Türkiye'de S Sport veya S Sport Plus'ta herhangi bir yayın olmayacak.