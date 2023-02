Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Haberi dinle

Max Verstappen, testlerin daha ilk dakikalarından itibaren RB19'da doğru dengeyi bulabildi. RB19, herhangi bir zayıf noktası olmadan doğmuş, oldukça güçlü bir araca benziyor ve diğer takımlar için sürdürülebilir olmayan bir tempoda ilerliyor.

Ferrari, Perşembe gününe kıyasla gelişti ancak henüz Red Bull'la mücadele edebilecek güce sahip değil. İşte bu yüzden, testlerin 3. ve son gününde SF-23'e yeni arka kanat takılacak. Bu yeni arka kanatla arka tarafta daha sert ayarlara geçilecek.

Beklediğinden daha çok sorunla karşılaşan Mercedes ise oyununun dışında kalmış gibi duruyor ve şimdiden W14'ün tasarımını değiştirmeyi gözden geçiriyor.

Red Bull'un avantajı 2022'dekinden daha da büyük olabilir

Bahreyn testlerinde 2. günün de sonuna geldik ve gece karanlığı Sakhir Pisti'ne çöktü. Pit yolu yapay ışıklandırmalarla mükemmel bir şekilde aydınlatılırken, araçlar artık mekanirlerin ellerindeler.

Gün içerisinde Red Bull garajında Adrian Newey'i görebiliyorduk. Klasik yavaş adımlarını atarak garajda dolaşan Newey'in sağ elinde her zamanki gibi not defteri vardı. Newey, garajda her zaman yavaş bir şekilde ilerliyor, her şeyi gözlemliyor ve mekanikerlerin çalışacağı alanları işgal etmemeye fazlasıyla özen gösteriyor.

Newey ardından aracına yaklaşıp ve sağ elinin işaret parmağıyla ona hafif şekilde dokunuyor. Küçük jestler, neredeyse fark edilmiyor.

Red Bull'un bugün pistteki en iyi araç olmasının nedeni bu değil ama aynı zamanda RB19'un tüm rakiplerini korkutmasının nedeni de bu.

Testlerin ikinci gününün ardından güç sıralamaları oluşturmak büyük riskler barındırıyor ancak padokta, Max Verstappen ve RB19'un sezona diğerlerinden farklı bir tempoyla başladığına inanan pek çok kişi var. Bazıları bunu yüzünü buruşturarak söylüyor, bazıları da fısıldayarak.

Aslında bu durum [Red Bull'un bu sezona farklı bir seviyede başlaması] yakından incelendiğinde pek de sürpriz bir durum değil -özellikle de Red Bull'un geçen sezon sonundaki avantajı düşünüldüğünde-. Ancak Red Bull'un 2022'nin sonunda sahip olduğu avantajın hâlâ aynı olduğu hatta daha da büyüdüğünden korkanlar var.

Red Bull'un tek turda en hızlı araç olup olamayacağını söylemek için henüz çok erken ama yarış temposunda en hızlı araç olacağını söylemek için erken değil. Verstappen'in uzun sürüşleri hız anlamında etkileyiciydi ama bundan da önemlisi, oldukça istikrarlıydı.

RB19, kesinlikle Pirelli lastiklerine en iyi davranan araç ve Verstappen'in istikrarlı tur zamanları da bunu doğruluyor.

C3 lastiğinde Verstappen ve Leclerc'in uzun sürüşlerine bakacak olursak; Verstappen C3 hamuruyla 22 tur attı. Hollandalı pilot, 22 turluk sürüşüne1:37.996 ile başladı ve 1:37.550 ile bitirdi. Leclerc aynı lastikle attığı uzun sürüşe 1:38.643 ile başladı ve 1:40.237 ile bitirdi.

Ferrari yeni arka kanat deneyecek

Leclerc'in C1 lastiğiyle gerçekleştirdiği yarış simülasyonu ise daha ümit vericiydi. Monakolu pilot, C1 lastiğiyle 19 turluk bir sürüş yaptı ve 19 tur içerisinde ilk turdan son tura kadar sadece 0.4 saniye kaybetti.

Yarın (Cumartesi), SF-23 daha fazla yere basma gücü üreten bir arka kanat ile piste çıkacak ve arka tarafta daha "sert" ayarlara geçilecek. Yarın hem Leclerc (sabah) hem de Sainz (öğleden sonra) araçta olacaklar ve yarış hafta sonu öncesinde son bir şansları olacak.

Mercedes ve McLaren mutsuz

Bu senaryoda Mercedes, hem Red Bull hem de Ferrari'nin arkasında duruyor. Tek taraflı bir sezon başlangıcı izleyeceğimizden korkanların umutlarını şu anda sadece Ferrari yaşatıyor.

Toto Wolff'un verdiği demeçler ağır. Yarış pistindeki ilk turlarını 36 saat önce atan bir aracın büyük güncellemelere ihtiyacı olduğundan bahsetmek, bazı şeylerden mutlu olunmadığı anlamına geliniyor.

Yankı uyandıracak bir durum diyebiliriz çünkü Mercedes, 8 yıl şampiyon olmasının ardından 2022'ye hazırlanılırken Brackley'de yanlış bir karar verilmiş olabilir ve istenilen seviyede bir araç ortaya çıkmamış olabilir ancak herkes, bu yanlış karardan 12 ay sonra yeni araçta bu sorunların çözüleceğine kesin gözüyle bakıyordu.

Mercedes garajından çok da uzakta olmayan McLaren garajında da atmosfer olumlu değil. MCL60 ilginç bir şekilde iyi bir ruh halinde değil ve pilotlarına iyi davranmıyor. Yeni takım patronu Andrea Stella laflarını dolandırmaya çalışmıyor: McLaren'ın önümüzdeki hafta Q1'de elenme riski var...

Cumartesi günü testlerin son günü olacak ve doğru perspektifle bakarsak bize birçok şey gösterebilir. Ferrari hem Leclerc hem de Sainz'ın bir sıralama simülasyonu yapacağını doğruladı. Diğer takımlar da sıralama simülasyonu yapacaklardır.

En hızlı tur denemelerinin C3 hamuruyla mı (Bahreyn hafta sonunda en yumuşak lastik C3 olacak) yoksa en yumuşak lastik olan C5 ile mi geleceğini görmek ilginç olacak.

