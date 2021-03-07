Bahreyn testinin programı belli oldu

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
272 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
279 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor Sonraki / Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"
Formula 1 / Son dakika

Bahreyn testinin programı belli oldu

Ekleyen:
, Editör

Bu ay Bahreyn'de yapılacak kış testlerinin programı belli olurken, takımlar yaklaşık 27 saatlik bir çalışma programına sahip olacaklar.

Bahreyn testinin programı belli oldu

Formula 1, geleneksel olarak sezon öncesi testlerini İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştiriyordu ancak bu yıl Avustralya GP'nin ertelenmesi ve Bahreyn GP'nin ilk yarış olmasıyla, sezon öncesi testleri Bahreyn'e alındı.

Ayrıca bu yıl test sayısı da düşürüldü ve takımlar sadece üç gün boyunca yeni araçlarını test edebilecek. Bu, her pilotun normal şartlar altında 1.5 günlük sürüş yapacağı anlamına geliyor.

Şimdi Bahreyn test programı da tamamen belli olmuş durumda. 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek testler, her gün TSI 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'da son bulacak.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre her gün iki seans şeklinde gerçekleştirilecek. İlk seans her gün 10:00 ile 14:00 arasını kapsarken, ikinci seansı 15:00 ile 19:00 saatleri arasını kapsayacak.

14:00 ile 15:00 arasında ise yemek molası olacak.

Şimdilik testin F1TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsiz.

Test programı:

Pist testi Perşembe 12:30 - 13:30
1. Gün, 1. Seans Cuma 10:00 - 14:00
1. Gün, 2. Seans Cuma 15:00 - 19:00
2. Gün, 1. Seans Cumartesi 10:00 - 14:00
2. Gün, 2. Seans Cumartesi 15:00 - 19:00
3. Gün, 1. Seans Pazar 10:00 - 14:00
3. Gün, 2. Seans Pazar 15:00 - 19:00
paylaşım
yorumlar
Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Önceki haber

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Sonraki haber

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn testinin programı belli oldu

1s
2
Formula 1

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

20s
3
Formula 1

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

3s
4
Formula 1

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

2s
5
Formula 1

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

1g
Son Haberler
Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"
F1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"

40dk
Bahreyn testinin programı belli oldu
F1

Bahreyn testinin programı belli oldu

1s
Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
F1

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

2s
Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek
F1

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

2s
Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"
F1

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

3s
Son Videolar
Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
35dk

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
5 Mar 2021

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4 Mar 2021

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
3 Mar 2021

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Raikkonen: "Kış testlerinde sorun yaşamak pahalıya patlayabilir"
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kış testlerinde sorun yaşamak pahalıya patlayabilir"

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"
Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn testinin programı belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn testinin programı belli oldu

Teknik analiz: Aston Martin AMR21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"

Son Haberler

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'de olmanın bir 'ayrıcalık' olduğunu hissetmeli"

Bahreyn testinin programı belli oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn testinin programı belli oldu

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.