Bahreyn testinin programı belli oldu

Formula 1, geleneksel olarak sezon öncesi testlerini İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştiriyordu ancak bu yıl Avustralya GP'nin ertelenmesi ve Bahreyn GP'nin ilk yarış olmasıyla, sezon öncesi testleri Bahreyn'e alındı.

Ayrıca bu yıl test sayısı da düşürüldü ve takımlar sadece üç gün boyunca yeni araçlarını test edebilecek. Bu, her pilotun normal şartlar altında 1.5 günlük sürüş yapacağı anlamına geliyor.

Şimdi Bahreyn test programı da tamamen belli olmuş durumda. 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek testler, her gün TSI 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'da son bulacak.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre her gün iki seans şeklinde gerçekleştirilecek. İlk seans her gün 10:00 ile 14:00 arasını kapsarken, ikinci seansı 15:00 ile 19:00 saatleri arasını kapsayacak.

14:00 ile 15:00 arasında ise yemek molası olacak.

Şimdilik testin F1TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsiz.

Test programı:

Pist testi Perşembe 12:30 - 13:30 1. Gün, 1. Seans Cuma 10:00 - 14:00 1. Gün, 2. Seans Cuma 15:00 - 19:00 2. Gün, 1. Seans Cumartesi 10:00 - 14:00 2. Gün, 2. Seans Cumartesi 15:00 - 19:00 3. Gün, 1. Seans Pazar 10:00 - 14:00 3. Gün, 2. Seans Pazar 15:00 - 19:00