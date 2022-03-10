Bahreyn testinin ilk gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Tüm takımlar, bugün başlayacak olan Bahreyn testine katılacakları sürücüleri açıkladılar.
Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testi, bugün 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'a kadar devam edecek. 14:00 ila 15:00 saatleri arasında bir saatlik öğle arası olacak.
Haas, kargolarının Bahreyn'e gecikmesi nedeniyle 10:00 ila 14:00 arasındaki sabah bölümünü kaçıracak.
Diğer takımlar ise planlandığı şekilde 10:00 itibariyle işlerini koyulacaklar. Ayrıca tüm takımların sürücü kadroları da belli oldu.
Red Bull, Williams ve AlphaTauri, günü tek pilotla geçirecek. Diğerleri ise günü ikiye bölüyor.
Perşembe günkü test kadroları:
|Takım
|Pilotlar
|Red Bull Racing
|Sergio Perez
|Mercedes
| Lewis Hamilton (Sabah)
George Russell (Öğleden sonra)
|Ferrari
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Charles Leclerc (Sabah)
Carlos Sainz (Öğleden sonra)
|McLaren
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Daniel Ricciardo (Sabah)
Lando Norris (Öğleden sonra)
|Aston Martin
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Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|Haas
|Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)*
|Williams
|Alexander Albon
|AlphaTauri
|Pierre Gasly
|Alfa Romeo
| Guanyu Zhou (Sabah)
Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
|Alpine
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Esteban Ocon (Sabah)
Fernando Alonso (Öğleden sonra)
* Haas sabah bölümünde piste çıkmayacak.