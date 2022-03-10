Bahreyn testinin ilk gününde piste çıkacak isimler belli oldu

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Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testi, bugün 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'a kadar devam edecek. 14:00 ila 15:00 saatleri arasında bir saatlik öğle arası olacak.

Haas, kargolarının Bahreyn'e gecikmesi nedeniyle 10:00 ila 14:00 arasındaki sabah bölümünü kaçıracak.

Diğer takımlar ise planlandığı şekilde 10:00 itibariyle işlerini koyulacaklar. Ayrıca tüm takımların sürücü kadroları da belli oldu.

Red Bull, Williams ve AlphaTauri, günü tek pilotla geçirecek. Diğerleri ise günü ikiye bölüyor.

Perşembe günkü test kadroları:

Takım Pilotlar Red Bull Racing Sergio Perez Mercedes Lewis Hamilton (Sabah)

George Russell (Öğleden sonra) Ferrari Charles Leclerc (Sabah) Carlos Sainz (Öğleden sonra) McLaren Daniel Ricciardo (Sabah) Lando Norris (Öğleden sonra) Aston Martin Sebastian Vettel (Sabah) Lance Stroll (Öğleden sonra) Haas Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)* Williams Alexander Albon AlphaTauri Pierre Gasly Alfa Romeo Guanyu Zhou (Sabah)

Valtteri Bottas (Öğleden sonra) Alpine Esteban Ocon (Sabah) Fernando Alonso (Öğleden sonra) * Haas sabah bölümünde piste çıkmayacak.