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Bahreyn testinin ilk gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Tüm takımlar, bugün başlayacak olan Bahreyn testine katılacakları sürücüleri açıkladılar.

Bahreyn testinin ilk gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testi, bugün 10:00'da başlayacak ve akşam 19:00'a kadar devam edecek. 14:00 ila 15:00 saatleri arasında bir saatlik öğle arası olacak.

Haas, kargolarının Bahreyn'e gecikmesi nedeniyle 10:00 ila 14:00 arasındaki sabah bölümünü kaçıracak.

Diğer takımlar ise planlandığı şekilde 10:00 itibariyle işlerini koyulacaklar. Ayrıca tüm takımların sürücü kadroları da belli oldu.

Red Bull, Williams ve AlphaTauri, günü tek pilotla geçirecek. Diğerleri ise günü ikiye bölüyor.

Perşembe günkü test kadroları:

Takım Pilotlar
Red Bull Racing Mexico Sergio Perez
Mercedes United Kingdom Lewis Hamilton (Sabah)
United Kingdom George Russell (Öğleden sonra)
Ferrari

Monaco Charles Leclerc (Sabah)

Spain Carlos Sainz (Öğleden sonra)
McLaren

Australia Daniel Ricciardo (Sabah)

United Kingdom Lando Norris (Öğleden sonra)
Aston Martin

Germany Sebastian Vettel (Sabah)

Canada Lance Stroll (Öğleden sonra)
Haas Brazil Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)*
Williams Thailand Alexander Albon
AlphaTauri France Pierre Gasly
Alfa Romeo China Guanyu Zhou (Sabah)
Finland Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
Alpine

France Esteban Ocon (Sabah)

Spain Fernando Alonso (Öğleden sonra)

* Haas sabah bölümünde piste çıkmayacak.

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