Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak Sonraki / Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Tüm takımlar, Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin ikinci günü için sürücü kadrolarını açıkladılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Haberi dinle

Yapılan açıklamaya göre bugün Max Verstappen, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon, tam gün sürüş yapacak.

McLaren'da hastalanan Daniel Ricciardo, sabah bölümünde piste çıkamayacak ve yerini Lando Norris alacak. Ricciardo'nun öğleden sonra çıkıp çıkmayacağı kesin değil.

Diğer takımlar ise günü sabah/öğleden sonra şeklinde iki sürücüye paylaştırdılar.

Perşembe günü sabah bölümünü kaçıran Haas, akşamdan fazladan bir saat pistte kalabilecek.

Cuma günkü test kadroları:

Takım Pilotlar
Red Bull Racing Max Verstappen
Mercedes George Russell (Sabah)
Lewis Hamilton (Öğleden sonra)
Ferrari

Charles Leclerc (Sabah)

Carlos Sainz (Öğleden sonra)
McLaren

Lando Norris (Sabah)

Daniel Ricciardo (Öğleden sonra)*
Aston Martin

Sebastian Vettel (Sabah)

Lance Stroll (Öğleden sonra)
Haas

Mick Schumacher (Sabah)

Kevin Magnussen (Öğleden sonra)
Williams Nicholas Latifi
AlphaTauri Yuki Tsunoda
Alfa Romeo Valtteri Bottas (Sabah)
Guanyu Zhou (Öğleden sonra)
Alpine

Esteban Ocon

* Kesin değil.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak
Önceki haber

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak
Sonraki haber

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak

Haas'ın yeni test programı belli oldu
Formula 1

Haas'ın yeni test programı belli oldu

Son Haberler

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn testleri 2. gün

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak
Formula 1 Formula 1

Hastalanan Ricciardo, sabah bölümünde de piste çıkamayacak

Haas'ın yeni test programı belli oldu
Formula 1 Formula 1

Haas'ın yeni test programı belli oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.