Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Tüm takımlar, Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin ikinci günü için sürücü kadrolarını açıkladılar.
Yapılan açıklamaya göre bugün Max Verstappen, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon, tam gün sürüş yapacak.
McLaren'da hastalanan Daniel Ricciardo, sabah bölümünde piste çıkamayacak ve yerini Lando Norris alacak. Ricciardo'nun öğleden sonra çıkıp çıkmayacağı kesin değil.
Diğer takımlar ise günü sabah/öğleden sonra şeklinde iki sürücüye paylaştırdılar.
Perşembe günü sabah bölümünü kaçıran Haas, akşamdan fazladan bir saat pistte kalabilecek.
Cuma günkü test kadroları:
|Takım
|Pilotlar
|Red Bull Racing
|Max Verstappen
|Mercedes
|George Russell (Sabah)
Lewis Hamilton (Öğleden sonra)
|Ferrari
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Charles Leclerc (Sabah)
Carlos Sainz (Öğleden sonra)
|McLaren
|
Lando Norris (Sabah)
Daniel Ricciardo (Öğleden sonra)*
|Aston Martin
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Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|Haas
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Mick Schumacher (Sabah)
Kevin Magnussen (Öğleden sonra)
|Williams
|Nicholas Latifi
|AlphaTauri
|Yuki Tsunoda
|Alfa Romeo
|Valtteri Bottas (Sabah)
Guanyu Zhou (Öğleden sonra)
|Alpine
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Esteban Ocon
* Kesin değil.
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