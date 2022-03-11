Bahreyn testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

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Yapılan açıklamaya göre bugün Max Verstappen, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon, tam gün sürüş yapacak.

McLaren'da hastalanan Daniel Ricciardo, sabah bölümünde piste çıkamayacak ve yerini Lando Norris alacak. Ricciardo'nun öğleden sonra çıkıp çıkmayacağı kesin değil.

Diğer takımlar ise günü sabah/öğleden sonra şeklinde iki sürücüye paylaştırdılar.

Perşembe günü sabah bölümünü kaçıran Haas, akşamdan fazladan bir saat pistte kalabilecek.

Cuma günkü test kadroları:

Takım Pilotlar Red Bull Racing Max Verstappen Mercedes George Russell (Sabah)

Lewis Hamilton (Öğleden sonra) Ferrari Charles Leclerc (Sabah) Carlos Sainz (Öğleden sonra) McLaren Lando Norris (Sabah) Daniel Ricciardo (Öğleden sonra)* Aston Martin Sebastian Vettel (Sabah) Lance Stroll (Öğleden sonra) Haas Mick Schumacher (Sabah) Kevin Magnussen (Öğleden sonra) Williams Nicholas Latifi AlphaTauri Yuki Tsunoda Alfa Romeo Valtteri Bottas (Sabah)

Guanyu Zhou (Öğleden sonra) Alpine Esteban Ocon * Kesin değil.