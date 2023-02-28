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Bahreyn testinin ardından Verstappen ve Red Bull favori konumuna geldi

Kış testlerinin ardından favori Red Bull ve Max Verstappen gibi görünüyor. Bu durum yasal bahislere de yansımış durumda.

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Bahreyn testinin ardından Verstappen ve Red Bull favori konumuna geldi
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Geçtiğimiz hafta sezon öncesi Formula 1 testi yapıldı ve en hızlı turu Red Bull'dan Sergio Perez atarken, en çok turu AlphaTauri tamamladı.

Uzmanların ilk 3'ünde genellikle Red Bull, Ferrari, Mercedes/Aston Martin yer alıyor. Yasal bahisçiler de benzer bir görüşe sahipler.

Testlerin ardından Red Bull'un şampiyonluk oranı 1.80'den 1.66'ya düşerken, Mercedes'in oranı 2.40'tan 4.25'e yükseldi. Ferrari'nin oranı ise 6.00'dan 4.25'e düştü.

Alpine ve McLaren bahisçileri pek ikna edemedi. İki takımın da takımlar şampiyonluğu oranı testten önce 101 iken, şimdi Alpine'e 201 ve McLaren'e 301 oran veriliyor.

Öte yandan Aston Martin etkileyici performansı sonrası durumu tersine çevirdi. Takımın şampiyonluk oranı 501'den 61'e indi. Diğer takımlar arasında önemli tek değişiklik, oranı 501'den 751'e yükselen AlphaTauri oldu.

Sürücüler şampiyonasında Verstappen'in oranı 1,77'den 1,66'ya düşerken, diğer Red Bull sürücüsü Perez'in oranı 23'ten 26'ya yükseldi. Mercedes'te Hamilton'ın oranı 3,5'ten 5,75'e, Russell'ın oranı ise 8'den 13'e çıkmış durumda.

Ferrari'de Leclerc'in oranı 7'den 6'ya düşerken, Sainz'in oranı 19'dan 26'ya yükseldi. En büyük fark Aston'da, Alonso'nun oranının 151'den 34'e düşmesi oldu.

Lando Norris'in oranı 101'den 201'e çıktı.

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