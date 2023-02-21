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Bahreyn testinde Stroll'ün yerini Drugovich alacak!

Bahreyn'de gerçekleştirilecek testte, sakatlanan Lance Stroll'ün yerini Felipe Drugovich alacak.

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Bahreyn testinde Stroll'ün yerini Drugovich alacak!
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Lance Stroll geçtiğimiz günlerde İspanya'da bisiklet antrenmanı yaparken düşmüş ve sakatlanmıştı. İlk bilgiler Stroll'ün kolunun alçıya alındığı yönünde fakat henüz somut bilgi yok.

Hal böyle olunca Kanadalı pilotun Bahreyn testine katılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu yüzden üç günlük sezon öncesi testinde Fernando Alonso ile piste çıkacak ismin kim olacağı merak konusuydu.

Bazıları Alonso'nun üç günlük testin tamamında yer alacağını düşünse de, durumun öyle olmadığı ortadaydı.

Kaynaklar koltuk için ana adayın yedek pilot Felipe Drugovich olduğunu söylüyordu; Öyle de oldu. Bugün kısa bir açıklama yayınlayan İngiliz ekip, son F2 şampiyonunun testte Alonso'ya katılacağını açıkladı.

Duyuruya göre Brezilyalı pilot, testin ilk gününde AMR23'ü sabah bölümünde sürecek. Öğleden sonra ise direksiyona Alonso geçecek.

Diğer günlerin programı ise daha sonra açıklanacak.

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