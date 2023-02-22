Bahreyn testi sürücü kadroları belli olmaya başladı
Takımlar, Bahreyn testi için planladıkları programları açıklamaya başladılar.
2023 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilecek Bahreyn testi, yarın Sakhir'de yapılacak ve toplamda üç gün sürecek.
Takımlar, sürücülerinin her birine 1.5 gün vermeyi planlıyor ve çoğu takım her günü ikiye bölmüş durumda.
Şimdiye kadar birkaç takım hariç herkes sürücü kadrolarını ve test programını açıkladı.
Takımların test programına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Test programı:
|Perşembe Sabah
|
Perşembe Ö. Sonra
|
Cuma
Sabah
|Cuma
Ö. Sonra
|
Cumartesi
Sabah
|
Cumartesi
Ö. Sonra
|Red Bull
|Verstappen
|Verstappen
|Perez
|Verstappen
|Perez
|Perez
|Ferrari
|Sainz
|Leclerc
|Sainz
|Leclerc
|Leclerc
|Sainz
|Mercedes
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Alpine
|Gasly
|Ocon
|Ocon
|Gasly
|Gasly
|Ocon
|McLaren
|Piastri
|Norris
|Norris
|Piastri
|Piastri
|Norris
|Alfa Romeo
|Zhou
|Bottas
|Zhou
|Zhou
|Bottas
|Bottas
|Aston Martin
|Drugovich
|Alonso
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Haas
|Hülkenberg
|Magnussen
|Magnussen
|Hülkenberg
|Hülkenberg
|Magnussen
|AlphaTauri
|Tsunoda
|De Vries
|Tsunoda
|De Vries
|De Vries
|Tsunoda
|Williams
|Albon
|Sargeant
|Sargeant
|Sargeant
|Albon
|Albon
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