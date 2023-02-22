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Bahreyn testi sürücü kadroları belli olmaya başladı

Takımlar, Bahreyn testi için planladıkları programları açıklamaya başladılar.

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Bahreyn testi sürücü kadroları belli olmaya başladı
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2023 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilecek Bahreyn testi, yarın Sakhir'de yapılacak ve toplamda üç gün sürecek.

Takımlar, sürücülerinin her birine 1.5 gün vermeyi planlıyor ve çoğu takım her günü ikiye bölmüş durumda.

Şimdiye kadar birkaç takım hariç herkes sürücü kadrolarını ve test programını açıkladı.

Takımların test programına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Test programı:

  Perşembe Sabah

Perşembe Ö. Sonra

Cuma

Sabah 

 Cuma

Ö. Sonra

Cumartesi

Sabah 

Cumartesi

Ö. Sonra
Red Bull Verstappen Verstappen Perez Verstappen Perez Perez
Ferrari Sainz Leclerc Sainz Leclerc Leclerc Sainz
Mercedes Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak
Alpine Gasly Ocon Ocon Gasly Gasly Ocon
McLaren Piastri Norris Norris Piastri Piastri Norris
Alfa Romeo Zhou Bottas Zhou Zhou Bottas Bottas
Aston Martin Drugovich Alonso Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak
Haas Hülkenberg Magnussen Magnussen Hülkenberg Hülkenberg Magnussen
AlphaTauri Tsunoda De Vries Tsunoda De Vries De Vries Tsunoda
Williams Albon Sargeant Sargeant Sargeant Albon Albon
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