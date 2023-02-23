Bahreyn testi bugün başlıyor, sürücü kadroları belli oldu
Bugün başlayacak olan Bahreyn testinde hangi isimlerin piste çıkacağı netleşti.
Formula 1'de yeni sezon bu hafta gerçekleştirilecek Bahreyn testiyle resmen başlayacak. Üç günlük test de bugün itibariyle start alıyor.
Seanslar üç gün boyunca sabah 10:00'da başlayıp akşam 19:30'a kadar devam edecek. F1TV, tüm seansları canlı yayınla verecek. Ayrıca Motorsport.com Türkiye olarak biz de canlı anlatım yaparak, size testte neler olup bittiğini anlatacağız.
Sakhir'de üç gün boyunca sıcak hava etkili olacak ve herhangi bir yağmur veya kum fırtınası tehdidi bulunmuyor. Bu açıdan takımları üç verimli gün bekliyor.
Testte yer alacak sürücüler de netleşmiş durumda. Sadece Aston Martin ikinci ve üçüncü gün teste katılacağı isimleri açıklamadı.
Aston Martin'de sakatlanan Lance Stroll'ün yerini Felipe Drugovich'in aldığını belirtelim.
Test programı:
|Perşembe Sabah
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Perşembe Ö. Sonra
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Cuma
Sabah
|Cuma
Ö. Sonra
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Cumartesi
Sabah
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Cumartesi
Ö. Sonra
|Red Bull
|Verstappen
|Verstappen
|Verstappen
|Perez
|Perez
|Perez
|Ferrari
|Sainz
|Leclerc
|Sainz
|Leclerc
|Leclerc
|Sainz
|Mercedes
|Russell
|Hamilton
|Hamilton
|Russell
|Russell
|Hamilton
|Alpine
|Gasly
|Ocon
|Ocon
|Gasly
|Gasly
|Ocon
|McLaren
|Piastri
|Norris
|Norris
|Piastri
|Piastri
|Norris
|Alfa Romeo
|Zhou
|Bottas
|Zhou
|Zhou
|Bottas
|Bottas
|Aston Martin
|Drugovich
|Alonso
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Haas
|Hülkenberg
|Magnussen
|Magnussen
|Hülkenberg
|Hülkenberg
|Magnussen
|AlphaTauri
|Tsunoda
|De Vries
|Tsunoda
|De Vries
|De Vries
|Tsunoda
|Williams
|Albon
|Sargeant
|Sargeant
|Sargeant
|Albon
|Albon
Mercedes ve McLaren test programını açıkladı
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