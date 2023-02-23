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Bahreyn testi bugün başlıyor, sürücü kadroları belli oldu

Bugün başlayacak olan Bahreyn testinde hangi isimlerin piste çıkacağı netleşti.

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Bahreyn testi bugün başlıyor, sürücü kadroları belli oldu
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Formula 1'de yeni sezon bu hafta gerçekleştirilecek Bahreyn testiyle resmen başlayacak. Üç günlük test de bugün itibariyle start alıyor.

Seanslar üç gün boyunca sabah 10:00'da başlayıp akşam 19:30'a kadar devam edecek. F1TV, tüm seansları canlı yayınla verecek. Ayrıca Motorsport.com Türkiye olarak biz de canlı anlatım yaparak, size testte neler olup bittiğini anlatacağız.

Sakhir'de üç gün boyunca sıcak hava etkili olacak ve herhangi bir yağmur veya kum fırtınası tehdidi bulunmuyor. Bu açıdan takımları üç verimli gün bekliyor.

Testte yer alacak sürücüler de netleşmiş durumda. Sadece Aston Martin ikinci ve üçüncü gün teste katılacağı isimleri açıklamadı.

Aston Martin'de sakatlanan Lance Stroll'ün yerini Felipe Drugovich'in aldığını belirtelim.

Test programı:

  Perşembe Sabah

Perşembe Ö. Sonra

Cuma

Sabah 

 Cuma

Ö. Sonra

Cumartesi

Sabah 

Cumartesi

Ö. Sonra
Red Bull Verstappen Verstappen Verstappen Perez Perez Perez
Ferrari Sainz Leclerc Sainz Leclerc Leclerc Sainz
Mercedes Russell Hamilton Hamilton Russell Russell Hamilton
Alpine Gasly Ocon Ocon Gasly Gasly Ocon
McLaren Piastri Norris Norris Piastri Piastri Norris
Alfa Romeo Zhou Bottas Zhou Zhou Bottas Bottas
Aston Martin Drugovich Alonso Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak
Haas Hülkenberg Magnussen Magnussen Hülkenberg Hülkenberg Magnussen
AlphaTauri Tsunoda De Vries Tsunoda De Vries De Vries Tsunoda
Williams Albon Sargeant Sargeant Sargeant Albon Albon
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