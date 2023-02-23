Bahreyn testi bugün başlıyor, sürücü kadroları belli oldu

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Formula 1'de yeni sezon bu hafta gerçekleştirilecek Bahreyn testiyle resmen başlayacak. Üç günlük test de bugün itibariyle start alıyor.

Seanslar üç gün boyunca sabah 10:00'da başlayıp akşam 19:30'a kadar devam edecek. F1TV, tüm seansları canlı yayınla verecek. Ayrıca Motorsport.com Türkiye olarak biz de canlı anlatım yaparak, size testte neler olup bittiğini anlatacağız.

Sakhir'de üç gün boyunca sıcak hava etkili olacak ve herhangi bir yağmur veya kum fırtınası tehdidi bulunmuyor. Bu açıdan takımları üç verimli gün bekliyor.

Testte yer alacak sürücüler de netleşmiş durumda. Sadece Aston Martin ikinci ve üçüncü gün teste katılacağı isimleri açıklamadı.

Aston Martin'de sakatlanan Lance Stroll'ün yerini Felipe Drugovich'in aldığını belirtelim.

Test programı:

Perşembe Sabah Perşembe Ö. Sonra Cuma Sabah Cuma Ö. Sonra Cumartesi Sabah Cumartesi Ö. Sonra Red Bull Verstappen Verstappen Verstappen Perez Perez Perez Ferrari Sainz Leclerc Sainz Leclerc Leclerc Sainz Mercedes Russell Hamilton Hamilton Russell Russell Hamilton Alpine Gasly Ocon Ocon Gasly Gasly Ocon McLaren Piastri Norris Norris Piastri Piastri Norris Alfa Romeo Zhou Bottas Zhou Zhou Bottas Bottas Aston Martin Drugovich Alonso Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Haas Hülkenberg Magnussen Magnussen Hülkenberg Hülkenberg Magnussen AlphaTauri Tsunoda De Vries Tsunoda De Vries De Vries Tsunoda Williams Albon Sargeant Sargeant Sargeant Albon Albon