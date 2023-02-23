Bahreyn testi Aston Martin için sorunla başladı
Aston Martin, Bahreyn testlerinin başlangıcında mekanik bir problem yaşadı ve kırmızı bayrağa neden oldu.
Aston Martin, 2023 Formula 1 sezonuna büyük umutlarla başlıyor ve yeni araçtan epey umutlu görünüyor.
Fakat son günlerde takım için pek de iyi haberler yoktu. İlk önce Lance Stroll'ün sakatlandığı açıklandı, şimdi ise Bahreyn testi sorunlarla başladı.
Bugün sabah bölümünde piste çıkan Felipe Drugovich, ilk metrelerin ardından araçtaki bir problem nedeniyle yolda kaldı.
Brezilyalı pilotun aracından herhangi bir duman çıkmadığı görülse de, araç kendiliğinden kapandı ve Drugovich yola devam edemedi.
Takım yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından Drugovich'i tekrar piste gönderdi fakat sadece bir turun ardından garaja geri döndüler.
Aston Martin AMR23 rear detail
Fotoğraf: Giorgio Piola
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Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
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