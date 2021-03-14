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Önceki / Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

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, Editör

2021 Bahreyn sezon öncesi testinin üçüncü gününü Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

Üç günlük Bahreyn testi, öğleden sonra gerçekleştirilen dört saatlik seansla sona erdi ve sürücüler, bu bölümü genel olarak sıralama simülasyonu yapmak için kullandılar.

Öğleden sonra Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) ve George Russell (Williams) pistte kalmaya devam ettiler. Ancak diğer takımlarda sürücü değişikliği yaşandı. Red Bull'da Max Verstappen, AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, Ferrari'de Carlos Sainz, Mercedes'te Valtteri Bottas, McLaren'da Daniel Ricciardo, Alpine'de Fernando Alonso, Haas'ta Nikita Mazepin ve Aston Martin'de Sebastian Vettel direksiyona geçti.

Öğleden sonra seansı, sabaha göre daha olaylıydı. Seans başladıktan kısa bir süre sonra Tsunoda, aracının kontrolünü kaybederek spin attı.

Ayrıca Lewis Hamilton da seans sonuna doğru son virajda 360 derecelik bir spin attı. Her iki pilot da sorunsuz şekilde devam ettiler.

Vites kutusu sorunu nedeniyle cumartesi günü çok az tur atabilen Vettel, öğleden sonra aracı Lance Stroll'den devraldı. Ancak bu kez de henüz açıklanmayan bir sorun yaşadı ve sadece 56 tur attı.

Vettel son 1.5 saatlik kısımda piste çıkamadı ve testi erken kapatmak zorunda kaldı.

Ayrıca Ferrari de bir hidrolik problemi yaşadı ve Carlos Sainz'ın aracı dördüncü viteste sıkışıp kaldı. Bu yüzden belli bir süre garajda kaldı ancak son bölümde yeniden piste çıkabildi.

Dereceler, öğleden sonra seansında sık sık el değiştirdi. Sürücüler öğleden sonra daha yumuşak lastiklerle turlamaya başladılar ve Sergio Perez'in sabahki en hızlı derecesini geçmek, diğer pilotlar için çok da zor olmadı.

Yuki Tsunoda ve Max Verstappen, son bir saatlik kısımda C4 ve C5 lastiklerle kıyasıya bir rekabete girdiler.

Tsunoda peş peşe hızlı turlar atıp liderliği alsa da, Verstappen C4 lastikle 1:28.960 yaptı ve Red Bull'un güçlü göründüğü seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Böylelikle Verstappen, testin en hızlı zamanına imza atmış oldu.

Tsunoda, öğleden sonra attığı güçlü turlarla dikkat çekerken, C5 lastikle son bölümde peş peşe hızlı turlar attı ve Verstappen'in sadece 0.093 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu.

Verstappen'den daha yumuşak lastiklerle turlasa da, performansı epey dikkat çekiciydi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, son bölümde iyi tur zamanları ortaya koydu ve 1:29.611 yaparak Verstappen'in 0.651 saniye gerisinde üçüncü oldu. İspanyol pilot, en hızlı turunu C4 lastikle attı.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, günün en çok tur atan ismiydi ve testin son gününde tek başına 165 tur atarak dikkatleri üzerine çekti. 2007 dünya şampiyonu, C5 lastikle 1:29.766 yaptı ve günü 0.806 saniye geride dördüncü sırada tamamladı.

Mercedes'te Hamilton, daha yumuşak lastiklerle sürüş yapsa da, en hızlı tur anlamında geride kaldı. İngiliz pilot C5 lastiğe rağmen 1:30.025 yaptı ve 1 saniye geride beşinci oldu. 50'den fazla tur atan İngiliz pilot birden fazla kez pist dışına taştı.

Williams FW43B'yi ilk kez süren Russell, toplamda 58 tur atarak günün en çok tur atan iki isminden biri oldu. İngiliz pilot C5 lastikle attığı 1:30.117'lik zaman turuyla, günü 1.157 saniye geride altıncı sırada tamamladı.

McLaren'ın güçlü göründüğü testlerde Daniel Ricciardo 1:30.144 ile öğleden soran en hızlı yedinci zaman turuna imza attı. Liderin 1.184 saniye gerisinde kalan Ricciardo, en iyi zaman urunu C4 lastikle attı.

Sergio Perez, Red Bull'la sabah bölümünde en hızlı isimdi ve genel klasmanda Verstappen'in 1.227 saniye ardında kalarak sekizinci oldu.

Alpine ile öğleden sonra piste çıkan ve 78 tur atan çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso 1.358 saniye geride kalarak dokuzuncu oldu. İspanyol pilot, en hızlı zamanını tıpkı Perez gibi C4 lastikle yaptı.

İlk onu, sabah bölümünde C3 lastikle 1:30.486 yapan Charles Leclerc tamamladı. Monakolu pilot 1.526 saniye geride kalırken, toplamda 80 tur attı. 

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Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

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Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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