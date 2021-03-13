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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Test raporu

Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo, Aston Martin sorun yaşadı

Ekleyen:
, Editör

2021 Bahreyn sezon öncesi testinin ikinci gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo, Aston Martin sorun yaşadı

Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ikinci günü, kuvvetli rüzgar eşliğinde başladı ve hava 22, pist ise 34 derece civarındaydı.

Alpine'de Fernando Alonso, Williams'ta Nicholas Latifi ve Red Bull'da Sergio Perez yeni araçlarıyla ilk kez sürüş yapmış oldular.

Seans içerisinde, kuvvetli rüzgar ve düşük yol tutuşu nedeniyle pist dışına taşan ya da spin atan isimler oldu.

Carlos Sainz, aracıyla sık sık boğuştuğu seansta bir yarım spin attı ve sonrasında seansa devam etti.

Bundan kısa bir süre sonra da Williams pilotu Nicholas Latifi spin atarak lastiklerine büyük hasar verdi. Yine de pite dönmeyi başardı.

Aynı dakikalarda Mercedes pilotu Lewis Hamilton, W12 ile boğuşurken spin attı ve çakıl havuzuna gömülerek kırmızı bayrağa neden oldu. Araç garaja geri götürüldü ve Hamilton sonrasında yeniden piste çıktı.

Seans boyunca Sergio Perez, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin gibi isimler sık sık pist dışına taştılar. Ancak herhangi bir spin atmadılar.

Ayrıca seansın bir başka büyük olayı, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in vites kutusu sorunu yaşaması oldu. Vettel, sabah bölümünde Aston'un direksiyonuna geçen isimdi ancak altı tur attıktan sonra vites kutusu sorunu yaşayınca, neredeyse tüm sabah seansını kaybetti.

Mechanics push the car of Lewis Hamilton, Mercedes W12, into the garage

Mechanics push the car of Lewis Hamilton, Mercedes W12, into the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son bölümde sorun çözüldü ve Vettel bitime yaklaşık 7-8 dakika kala piste çıktı. Ancak çok fazla tur atamadı.

Zaman tablosunda ise genel olarak McLaren pilotu Daniel Ricciardo ve Alpine pilotu Fernando Alonso arasında mücadele vardı.

İkili birden fazla kez zaman tablosunda yer değiştirdi. Dün, sabah bölümünün en hızlı zamanına imza atan Ricciardo, C3 lastikle 1:32.215 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen Fernando Alonso, sabah bölümünün en çalışkan isimlerinden bir tanesiydi ve oldukça tutarlı turlar attı.

İspanyol pilot, daha sert olan C2 lastikle 1:32.339 yaptı ve Ricciardo'nun 0.124 saniye ardında ikinci oldu. İspanyol pilot, toplamda 60 tur attı.

Red Bull'da yeni RB16B'yi gerçek anlamda ilk kez süren Sergio Perez, C2 lastikle 1:32.478 yaptı ve 0.263 saniye geride üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams pilotu Nicholas Latifi, İngiliz ekibin 2021 aero parçalarını test ettiği seansta, en iyi turunu C5 lastikle atan tek isimdi. Kanadalı pilot, C5 lastiğe rağmen Ricciardo'nun 0.326 saniye gerisinde kalarak dördüncü oldu.

Yuki Tsunoda, sabah bölümünde AlphaTauri ile piste çıktı ve C4 lastikle liderin 0.469 saniye ardında kalarak beşinci oldu.

Ferrari'de Carlos Sainz, 56 tur attığı seansta C3 lastikle Ricciardo'nun 0.857 saniye gerisinde kalarak altıncı oldu.

En iyi derecesini C4 lastikle atan Nikita Mazepin 0.886 saniye geride yedinci olurken, Mercedes'te Hamilton ancak sekizinci olabildi.

İngiliz pilot, kaybettiği zamana rağmen sabah seansını 58 turla tamamladı ve C2 lastikle attığı turla beraber, 1.184 saniye geride sekizinci oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, C41'le sabah bölümünde 73 tur attı ve 3.803 saniye geride dokuzuncu oldu.

En iyi derecesini prototip lastiklerle atan Sebastian Vettel ise 6.634 saniye geride son sırada yer aldı. Vettel sadece 10 tur atabildi.

Sabah seansında en çok tur atan isim 76 turla Mazepin oldu. Giovinazzi 73, Alonso 60, Hamilton, 58, Tsunoda 57, Sainz 56, Ricciardo 52, Latifi 47, Perez 39 ve Vettel 10 tur attı.

Öğleden sonra seansı TSI 15:00'te başlayacak.

Bahrain Bahreyn testi 2. gün - Sabah bölümü sonuçları:

  Pilot Takım Tur Zaman
1 Australia D. Ricciardo McLaren 52 1'32"215 
2 Spain F. Alonso Alpine 60 1'32"339 
3 Mexico S. Pérez Red Bull 39 1'32"478 
4 Canada N. Latifi Williams 47 1'32"541 
5 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 57 1'32"684 
6 Spain C. Sainz Ferrari 56 1'33"072 
7 Russian Federation N. Mazepin Haas 76 1'33"101 
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 58 1'33"399 
9 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 73 1'36"018 
10 Germany S. Vettel Aston Martin 10 1'38"849 (C3 prototip)
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Editör Kemal Şengül

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