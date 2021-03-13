Bahreyn testi 2. gün: Bottas ve Mercedes lider

Üç günlük Bahreyn sezon öncesi testinin ikinci günü, öğleden sonra yapılan dört saatlik çalışmayla tamamlandı.

Öğleden sonra altı sürücü değişikliği oldu: AlphaTauri'de Yuki Tsunoda'nın yerini Pierre Gasly alırken, Haas'ta Nikita Mazepin'in yerine Mick Schumacher, Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine Valtteri Bottas, Aston Martin'de Lance Stroll yerine Sebastian Vettel, McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yerine Lando Norris ve Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerine Charles Leclerc geçti.

Sabah seansının aksine öğleden sonra herhangi bir kırmızı bayrak veya yolda kalan bir isim yoktu.

Williams pilotu Nicholas Latifi, ilk viraja gelirken aracının arka kısmını kaybedip spin attı, Red Bull pilotu Sergio Perez'in motor kapağı aniden paramparça oldu. Tekrarlarda Perez'in Nicholas Latifi'yi geçtiği anda motor kapağının paramparça olduğu görüldü.

Zaman tablosu tarafında ise McLaren'dan Norris ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi birden fazla kez yer değiştirdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son bölüme girerken AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 1:30.413 yapıp liderliği almayı başardı. Ancak C5 lastikle 1:30.289 yapan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, son sözü söyleyen isim oldu.

Dün, araçtaki vites kutusu sorunu nedeniyle neredeyse hiç tur atamayan Bottas, öğleden sonra aracı Hamilton'dan devraldı ve Gasly'in 0.124 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Gasly, AlphaTauri ile güçlü bir öğleden sonra seansı geçirdi ve sadece dört saatlik sürüş yapmasına rağmen günün en çok tur atan isimlerinden bir tanesi oldu.

Fransız sürücü, tıpkı Bottas gibi C5 lastikle 1:30.413 yapıp, 0.124 saniye geride ikinci sıranın sahibi oldu.

Son dakikalarda C5 lastikle piste çıkan Lance Stroll 1:30.460 yapıp 0.171 saniye üçüncü sırada yer aldı. Kanadalı sürücü, 70'ten fazla tur atarak takım için değerli veriler elde etti.

Diğer tarafta McLaren pilotu Norris, C4 lastikle 1:30.586 yaptı ve 0.297 saniye geride dördüncü oldu.

En iyi Ferrari motorlu araç Alfa Romeo oldu. Gün boyunca 120'den fazla tur atan Antonio Giovinazzi, C5 lastikle 1:30.760 yaptığı seansta 0.471 saniye geride beşinci olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc de yine aynı lastikle 1:30.886 yaparak altıncı oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, sık sık son virajda pist dışına taşınca, derecesini geliştirmekte zorlandı.

Williams pilotu Nicholas Latifi, son 15 dakikalık bölümde derecesini geliştiren isimlerden bir tanesiydi ve 1.383 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaptı. Kanadalı pilot, en hızlı zamanını C4 lastikle attı.

Sergio Perez, en hızlı zaman turunu C2 lastikle kaydeden birkaç sürücüden birisiydi. Meksikalı sürücü, yeni takımıyla ilk gününde 117 tur atarken, lider Bottas'ın 1.393 saniye ardında sekizinci oldu.

McLaren'dan Daniel Ricciardo, sabah bölümünün en hızlı ismiydi buna karşılık öğleden sonra atılan turların ardından dokuzuncu sırada yer aldı. Avustralyalı pilot, C3 lastikle 1.926 saniye geride kaldı.

Üç yıl aradan sonra ilk kez kış testlerine katılan Fernando Alonso, Alpine ile yoğun bir gün geçirdi ve toplamda 128 tur attı. İspanyol pilot, 2.050 saniye geride 10. olsa da, en hızlı turunu C2 lastikle attı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Çaylak Yuki Tsunoda, sabah bölümünde C4 lastikle attığı turla 2.395 saniye geride 11. olurken, Mick Schumacher öğleden sonra Haas'ın direksiyonuna geçti ve 2.594 saniye geride 12. oldu. Mick, en hızlı turunu C4 lastikle atarken, toplamda 88 tur atmayı başardı.

Sabah Ferrari ile piste çıkan ve en hızlı turunu C3 lastikle atan Carlos Sainz 13. olurken, sabah bölümünde C4 lastikle 1:33.101 yapan Nikita Mazepin 2.812 saniye geride 14. oldu.

Son iki sırada C2 lastikle 3.110 saniye geride 15. sırada yer alan Lewis Hamilton ve vites kutusu sorunuyla sadece 10 tur atan Sebastian Vettel yer aldı.

Günün en çok tur atan ismi 132 turla Latifi olurken, Alonso 128, Giovinazzi 125 ve Perez 117 tur attı.

Testlerin son günü yarın gerçekleştirilecek ve yine 10:00'da başlayacak.

Bahreyn testi 2. gün sonucu:

Pilot Takım Tur Zaman 1 V. Bottas Mercedes 58 1'30"289 2 P. Gasly AlphaTauri 87 1'30"413 3 L. Stroll Aston Martin 71 1'30"460 4 L. Norris McLaren 52 1'30"586 5 A. Giovinazzi Alfa Romeo 125 1'30"780 6 C. Leclerc Ferrari 73 1'30"886 7 N. Latifi Williams 132 1'31"672 8 S. Pérez Red Bull 117 1'31"682 9 D. Ricciardo McLaren 52 1'32"215 10 F. Alonso Alpine 128 1'32"339 11 Y. Tsunoda AlphaTauri 57 1'32"684 12 M. Schumacher Haas 88 1'32"883 13 C. Sainz Ferrari 56 1'33"072 14 N. Mazepin Haas 76 1'33"101 15 L. Hamilton Mercedes 58 1'33"399 16 S. Vettel Aston Martin 10 1'38"849 (C3 prototip)