Bahreyn testi 1. gün: Sabah bölümünde en hızlısı Leclerc!

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Formula 1'de, Bahreyn GP öncesi gerçekleştirilen son test olan Bahreyn testi, bugün itibariyle Sakhir'de başladı.

Sürücüleri Bahreyn'de sıcak bir hava karşıladı ve hava sıcaklığı neredeyse 30 dereceyi buldu. Araçlar için çok daha zorlu bir test olan Bahreyn'de, tüm pilotlar frenleme problemleri yaşadılar.

Özellikle ilk ve 10. virajlarda pist dışına taşan çok sayıda sürücü vardı. Fakat seans içerisinde herhangi bir spin veya kaza olmadı. Bu sebeple de seans, 4 saat boyunca kesintisiz şekilde gerçekleşti.

Gözler, seans başlamadan hemen önce Mercedes'in üzerindeydi çünkü Alman üretici, iddia edildiği üzere Sakhir'de adeta sidepod tasarımı içermeyen özel bir tasarımla geldi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımlar ilk testin ardından Bahreyn'de, çeşitli taban tasarımları denediler ve dalgalanma seviyesine baktılar. Mercedes özellikle başlarda çok fazla dalgalanma problemi yaşadı. Fakat sonrasında bunu kısmen çözdüler. Ayrıca Ferrari de yeni bir taban denedi.

Haas hariç dokuz takım, sabah seansında piste çıktı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, dört saatlik seans boyunca oldukça istikrarlı turlar çıkardı. Monakolu pilot, C3 lastikle attığı 1:34.531'lik turuyla, 1:35'in altına inen tek isim olarak zirvede yer aldı.

Leclerc, attığı 64 turla, sabah bölümünün en çok tur atan ikinci ismi de oldu.

Williams'ta Alex Albon, daha yumuşak lastiklere odaklandı ve C4 lastikle attığı 1:35.070'lik turuyla 0.539 saniye geride ikinci oldu. Albon, sabah 50 tur barajını geçen isimlerden bir diğeriydi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 ile sabah saatlerinde piste çıktı ve sık sık dengeyle mücadele etti. Alman pilot toplamda 39 tur attığı seansta, sık sık pist dışına çıkarken, 1:35.706 ile üçüncü oldu. Vettel bu turu C3 lastikle attı ve liderin 1.175 saniye gerisinde kaldı.

İlk dördü Red Bull RB18'in direksiyonuna geçen Sergio Perez tamamladı. Meksikalı sürücü, 70 turla sabahın en çok tur atan ismiydi. C3 lastikle attığı tur, 1.4 saniye yavaştı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull sabah bölümünde çeşitli parçalar denese de, araçta çok büyük bir değişim görülmedi. Takımın güncellemelerini diğer günlere yayacağı düşünülüyor.

Lewis Hamilton, güncellenmiş Mercedes W13'ün tadına ilk bakan isimdi. İngiliz pilot, 62 tur atsa da, frenlemede sık sık dışarı taştı. Hamilton, sabah bölümünü C3 lastikle attığı 1:36.365'lik turla beraber 1.834 saniye geride beşinci sırada tamamladı.

Alpine'de Esteban Ocon, yine dolu depoyla turladığı belirtilen Alpine ile 1:36.768 yaparak altıncı sırada yer aldı. Ocon, en hızlı turunu C2 lastikle kaydetti ve Barselona'nın aksine DRS kullandı.

Ocon, sabah bölümünde toplam 42 tur attı.

Alfa Romeo'da Guanyu Zhou, pit yolu girişinde kalmasına rağmen, takımı sorunu kısa sürede çözdü ve Zhou'yu tekrar piste gönderdi. Çinli sürücü, sabah bölümünü 2.6 saniye geride yedinci tamamladı.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren için test pek de iyi başlamadı. McLaren'da Lando Norris sadece 21 tur attı ve şüpheli fren sorunu nedeniyle sabah bölümünü erken kapattılar. Norris, C4 lastikle attığı 1:37.580'lik derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.

AlphaTauri'de Pierre Gasly ise gerçek anlamda zaman turu denemesi yapmadı ve 3.3 saniye geride dokuzuncu oldu.

Öğleden sonra seansı TSi 15:00'te gerçekleştirilecek.

Dereceler:

Poz. Sürücü Takım Derece Tur 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.531 (C3) 64 2 Alexander Albon Williams 1:35.070 (C4) 53 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.706 (C3) 38 4 Sergio Perez Red Bull 1:35.977 (C3) 70 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.365 (C3) 62 6 Esteban Ocon Alpine 1:36.768 (C2) 42 7 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:37.164 (C3) 54 8 Lando Norris McLaren 1:37.580 (C4) 21 9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:37.888 (C2) 44

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images