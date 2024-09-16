Bahreyn, takvim değişikliğine rağmen 2025 F1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak
Testler yeni sezon öncesinde 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bahreyn, 2025 takvimindeki yer değişikliğine rağmen önümüzdeki yıl Formula 1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak.
Motorsport.com'un haberine göre, takımlar Bahreyn Uluslararası Pisti'ni kullanarak 26-28 Şubat tarihleri arasında üç gün boyunca mevcut teknik düzenlemeler altındaki son sezona hazırlanacak.
Bu, Bahreyn'in sezon öncesi testlere ev sahipliği yaptığı üst üste beşinci, toplamda ise altıncı yıl olacak; ancak şampiyonanın, Barselona-Catalunya Pisti'ndeki kış koşullarından uzaklaşmasının ardından Bahreyn, son yıllarda tek başına testlere ev sahipliği yapıyor.
Buna karşılık, Bahreyn'in iklimi çok daha istikrarlı ve sezon öncesinde yeni araçların test edilmesi için daha temsili pist ve hava sıcaklıkları sağlıyor, ancak şiddetli rüzgarların pist yüzeyine yüksek miktarda kum iterek tahribata yol açtığı durumlar da oldu.
Bahreyn Grand Prix'si ise gelecek sezon nisan ayında yapılacak. Etkinlik, Ramazan ile çakışmayı önlemek için takvimde ileriye alındı. Suudi Arabistan yarışı da mart ayından taşınacak ve sezon Avustralya, Çin ve Japonya'da başlayacak. Suzuka, iki Orta Doğu yarışını içeren bir üçlü yarış hafta sonunu oluşturacak.
Testler Melbourne'deki ilk yarışın antrenman gününden iki hafta önce sona erecek ve muhtemelen 2026'da yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce üç günlük formatın son kullanımı olacak. Takımlar yarış başlamadan önce yeni araçlara ve güç ünitelerine alışmak için muhtemelen altı günlük bir çalışma süresine sahip olacaklar.
Formula 1’in sürdürülebilirlik hedefleri ve 2030 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, testlerin ardından Bahreyn Grand Prix'si için malzemelerin "önemli bir kısmı" Bahreyn'de kalacak.
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