Bahreyn, Suudi Arabistan'ın F1'e gelişine karşı değil

Suudi Arabistan adım adım Formula 1 takvimine girmeye hazırlanırken, İngiliz Daily Mail bugün tarafların anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan, yarışın yapılması için F1'e 60 milyon dolar civarı ödeme yapacak ve bu alanda zirveye yerleşecek.

Şu anda Bahreyn ve Abu Dhabi, Orta Doğu'da Formula 1'e ev sahipliği yapan iki ülke konumunda yer alıyorlar. Ancak Suudi Arabistan da son iki yıllık süreçte motor sporlarına yatırımlar yapmaya başlamıştı.

Ülkenin F1 takvimine girmesi, bu iki yarışın seyirci sayısını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu açıdan yarış organizatörlerinin tepkisi merak ediliyordu ve Bahreyn'deki Sakhir pistinin sözcüsü, Suudi Arabistan'ın takvime gelişini "olumlu" olarak yorumladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2004'teki ilk yarıştan bu yana hedefimiz bölgedeki motor sporları taraftarlarının sayısını artırmak oldu."

"Bu büyümeyi destekleyebilecek girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz ve Suudi Arabistan Grand Prix'inin, yarışımıza iyi bir katkı vereceğine inanıyoruz."

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