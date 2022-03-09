Bahreyn sezon öncesi testi yarın başlıyor!

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2022 Formula 1 sezonu, 23 yarışla tarihin en uzun sezonu olacak. Takımlara bu uzun sezon öncesinde iki ayrı test imkanı verildi. Bunlardan ilki Barselona, ikincisi ise Bahreyn'deydi.

İlk test geçen ay Barselona'da yapıldı fakat Formula 1, Bahreyn GP organizatörleriyle yaptığı anlaşma gereği, bu testi kapalı kapılar ardında yaptı ve herhangi bir canlı yayın yoktu.

Fakat 10 Mart Perşembe günü başlayacak Bahreyn testinde durum değişecek. Bu test, "resmi sezon öncesi testi" statüsünde olacak ve Sakhir Pisti'ne hem taraftar alınacak, hem de basın mensupları sorunsuz şekilde girebilecek.

Bahreyn'deki testlerde F1, ilk kez drone ile çekim yapacak ve dört ayrı pilotun kaskında kamera olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Güncellemeler ve performans

Bu test aynı zamanda performans anlamında da yine önemli olacak. Barselona testi, takımların sistem kontrolleri yaptığı ve veri topladığı bir testti. Takımlar performansa odaklanmak yerine, araçlarının planladıkları gibi çalışıp çalışmadığına ve lastiklerin davranışına baktılar. Bu yüzden de kimse gerçek performans denemesi yapmadı.

Bu durum, Sakhir'de değişecek. Çünkü takımlar, bir hafta sonra aynı pistte sezonun ilk yarışına çıkacaklar ve tüm takımlar, ellerinde ne kadar hızlı bir araç olduğunu görmek isteyecek. Aynı şekilde sürücüler de aracın limitlerini bulmaya çalışacak.

Tabii ki takımlar sezonun ilk yarışı için hazırladıkları güncellemeleri de Bahreyn testine getirecekler. Özellikle Mercedes'in çok büyük bir paketle Sakhir pistinin yolunu tuttuğu iddia ediliyor. Red Bull'un da yine büyük güncellemeler getireceği iddiaları var.

Kısacası takımlar, ellerindeki kozları Bahreyn testleriyle birlikte ortaya koyacaklar. Yine de test, testtir, Bahreyn'deki sıralama turlarında durum tamamen farklı görünebilir. Çünkü kurallar tamamen yeni olduğu için, bir haftalık süre bile araçlarından performans kazanmalarını sağlayabilir.

Bahreyn testinde görülecek bir diğer konu ise dalgalanma adı verilen, araçların yüksek hızda zıplama sorunu gibi görünüyor. Barselona testinde karşılaşılan bu problem için takımlar, çeşitli çözümler denediler ve geride kalan iki haftalık süreçte, taban kısmında neyi geliştirebileceklerine baktılar. Şimdi ellerindeki çözümleri Bahreyn'de deneyecekler. Bu sorundan bir an önce kurtulmak büyük önem taşıyor.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Alessio Morgese

Hava durumu

Bahreyn'de yağmur beklenmiyor desek sanırım kimse şaşırmaz, hatta bunu yazmak tuhaf bile kaçabilir. Fakat bu, havanın süper olacağı anlamına gelmiyor.

Üç günlük testte farklı şartlar olacak. Örneğin Perşembe günü en yüksek sıcaklık 31, Cuma 32 ve Cumartesi 24 derece olacak.

İlk iki günde hava yer yer bulutlu olacak, cumartesi günü ise güneşli bir gün bizi bekliyor fakat hava, görüldüğü üzere 8 derece soğuyacak.

İlk iki gündeki yüksek sıcaklık, takımların soğutma paketlerini test edebilmeleri anlamına geliyor. Ayrıca yeni frenler de gerçek anlamda ilk kez test edilecek.

Dikkat çeken bir başka konu ise rüzgarın hızı. Perşembe ve cuma günü 25-26 km/s hızında rüzgarlar bekleniyor. Cumartesi günü rüzgar kuvvetlenecek ve 31 km/s hızı bulacak. Bu da aracın dengesi için iyi bir test.

Bahreyn'de etkili olan ve pist üstü aksiyonu dramatik bir şekilde etkileyebilen bir husus ise kum fırtınaları. Geçtiğimiz günlerde Sakhir'de gerçekleştirilen F2 sezon öncesi testlerinin son seansı kum fırtınası nedeniyle gerçekleştirilememişti.

2021 F1 sezon öncesi testlerinde de pist kumluydu ve koşullar, pilotları zorlamıştı.

Test programı

Bahreyn testi, 10 Mart Perşembe günü başlayacak ve 12 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bahreyn, Türkiye ile aynı saat diliminde olduğu için, tıpkı orada olduğu gibi Türkiye'de de TSİ 10:00'da başlayacak. Sabah bölümü 14:00'e kadar devam edecek. Sonrasında bir saatlik öğle arası olacak.

15:00'te öğleden sonra bölümü başlayacak ve akşam 19:00'a kadar devam edecek. Ardından çeşitli röportajlar gerçekleştirilecek.

Bahreyn testi- seans saatleri: Gün Sabah seansı (TSİ) Öğleden sonra seansı (TSİ) 10 Mart Perşembe 10.00 – 14.00 15.00 - 19.00 11 Mart Cuma 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00 12 Mart Cumartesi 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00

Canlı yayın ve anlatım

Bahreyn testleri, az önce de söylediğimiz gibi Barselona testinin aksine canlı şekilde ekranlara gelecek. Bunun için Sky Sports, F1'le anlaşma imzaladı.

Aynı şekilde F1 TV Pro kullanıcıları da TSİ 10:00'dan akşam 19:00'a kadar kesintisiz şekilde testleri takip edebilecek.

Ayrıca F1, Barselona'nın aksine canlı zaman ekranını da taraftarlara açacak.

Türkiye'de F1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, testleri hiçbir platformunda canlı yayınlamayacak.

Motorsport.com Türkiye olarak, tıpkı Barselona testlerinde olduğu gibi üç gün boyunca canlı anlatımda bulunacağız.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sürücü kadroları

Haberi yaptığımız saat itibariyle 10 takımın da ilk gün için planladığı kadrolar belli oldu. Bazı takımlar aynı günde iki sürücüyü birden piste çıkarmayı seçerken, bazı takımlar bir tam günü aynı pilotla geçirecekler.

Şimdiye kadar test kadrolarında bir sürpriz yok. Geçen testin tek sürprizi, Alfa Romeo'nun Robert Kubica'yı piste çıkarması olmuştu.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi Williams Alex Albon Nicholas Latifi Latifi (Sabah) Albon (Öğleden sonra) Aston Martin Sebastian Vettel (Sabah) Lance Stroll (Öğleden sonra) Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Stroll (Sabah) Vettel (Öğleden sonra) Red Bull Sergio Perez Max Verstappen Verstappen (Sabah)* Perez (Öğleden sonra)* AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Gasly (Sabah) Tsunoda (Öğleden sonra) Haas Katılmayacak (Sabah) Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra) Açıklanacak Açıklanacak Mercedes Lewis Hamilton (Sabah) George Russell (Öğleden sonra) Russell (Sabah)* Hamilton (Öğleden sonra)* Hamilton (Sabah)* Russell (Öğleden sonra)* Alfa Romeo Guanyu Zhou (Sabah) Valtteri Bottas (Öğleden sonra) Bottas (Sabah) Zhou(Öğleden sonra) Zhou (Sabah) Bottas (Öğleden sonra) Ferrari Charles Leclerc (Sabah) Carlos Sainz (Öğleden sonra) Sainz (Sabah) Leclerc (Öğleden sonra) Leclerc (Sabah) Sainz (Öğleden sonra) Alpine Esteban Ocon (Sabah) Fernando Alonso (Öğleden sonra) Açıklanacak Açıklanacak McLaren Daniel Ricciardo (Sabah) Lando Norris (Öğleden sonra) Açıklanacak Açıklanacak * Kesin değil

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius