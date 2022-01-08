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Formula 1 Haberler

Bahreyn, Sakhir'deki kısa düzende sprint yarışı düzenlemeye açık

Ekleyen:
, Şef Editör

Bahreyn Uluslararası Pisti, bu yıl yapılması planlanan altı sprint yarışından birine dış düzenle ev sahipliği yapmaya sıcak bakıyor.

Bahreyn, Sakhir'deki kısa düzende sprint yarışı düzenlemeye açık

Formula 1'in sprint sıralama yarışı formatı, 2021'de üç kez kullanıldı ve bu kapsam cumartesi günkü sıralama turları cuma gününe alınırken, cumartesi günü 100 kilometrelik kısa bir yarış düzenlendi. Bu yarışın sonucu da pazar günkü ana yarışın gridini oluşturdu.

F1, bu yıl yapılacak sprint yarışlarını birer bağımsız yarış olarak düzenlemeyi gözden geçiriyor. Böylelikle pazar günkü yarışın gridini etkilememiş olacaklar.

Motorsport.com, geçen ay Formula 1'in 2022 sezonunda 6 yarışta Sprint formatını uygulamayı ve bu kapsamda takımlarla görüşmelerin başladığını öğrenmişti.

2022'de Sprint formatı için planlanan yarışlar; 

  • Bahreyn Grand Prix – Sakhir
  • Emilia Romagna Grand Prix – Imola
  • Kanada Grand Prix – Montreal
  • Avusturya Grand Prix – Red Bull Ring
  • Hollanda Grand Prix – Zandvoort
  • Brezilya Grand Prix – Interlagos

Bahreyn'deki açılış yarışında sprint yarışı düzenlenmesi planlanıyor ve bunun, geleneksel Grand Prix düzeninde değil, kısa düzende yapılma ihtimali var.

Bu düzen, George Russell'ın Mercedes ile yarışına çıktığı ve Sergio Perez'in ilk zaferini aldığı 2020 Sakhir Grand Prix'si için kullanılmıştı.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin yöneticisi Salman Bin Isa Al-Khalifa, böyle bir ihtimale açık olduklarını dile getirdi.

MotorsportWeek'e konuşan Al-Khalifa, "Elbette teorik olarak bunu yapabiliriz ve F1'in bizden yapmamızı istediği her şeyi destekleyeceğiz."

"Bu, bizden iki yarış düzenlememizi istedikleri ve dış pist sayesinde bunu yaptığımız 2020'ye benziyor."

"Yani evet, böyle bir fikri destekleyeceğiz. Yine de önce bunu nasıl yapacağımız hakında konuşmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Yeni sezonun ilk yarışı 20 Mart'ta başlayacak.

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