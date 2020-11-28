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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bahreyn pisti, antrenmanlarda piste giren köpeği kurtardı

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Bahreyn pisti, antrenmanlarda piste giren köpeği kurtardı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bahreyn Uluslararası Pisti, Cuma günkü ikinci antrenman seansında piste giren köpeği yakalayarak hayvan kurtarma merkezine götürdü.

2. seansta Red Bull pilotu Alex Albon'un kazasının ardından uzun bir kırmızı bayrak seansı olmuştu. Seans yeniden başladığında sadece 27 sn sürdü ve bir kez daha kırmızı bayraklar sallandı.

Piste çıkan pilotlar, pist üstünde bir köpek gördüklerini bildirdiler. Çok geçmeden köpeğin görüntüsü ekranlara da yansıdı ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Bu sabahki antrenman seansı öncesinde piste giren köpeğin Bahreyn Hayvanları Kurtarma Merkezi yardımıyla bulunduğu ve Bahreyn Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne (BSPCA) götürüldüğü duyuruldu..

 

Piste köpek girdiğinin anlaşılmasının ardından pilotlar da bu duruma kayıtsız kalmamışlardı. Birçok yarışa köpeğini götüren Lewis Hamilton, "Umarım o Roscoe değildir!" demişti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise 2000'li yılların başında çok popüler olan "Who let the dogs out?" adlı şarkıyı telsizden söylemeye başladı. Daha sonra ise basın toplantısında Vettel, "Köpeklere izin verildiğini bilseydim, benimkini de getirirdim." demişti.

 

Formula 1'de böylece art arda iki hafta sonu piste köpek girmişti. Bahreyn'den önce ülkemizde gerçekleştirilen yarış hafta sonunda sıralamalarda piste köpek girmişti.

Geçen ay ise Imola'da piste bir kedi girmişti. O kediye Formulino adı verildi.

Formula 1 yarışlarında piste hayvan sokulmasının şartları açık bir şekilde belirtiliyor. Sportif Kurallar'ın 22.17 maddesine göre FIA tarafından güvenlik amaçlı kullanılan hayvanlar dışında piste, pit alanına, padoğa ya da seyirci alanlarına hayvan sokulması yasaktır." deniliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Luke Smith

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