Bahreyn, oval yarış planı hakkında şaşkın ama hazır!

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, birkaç gün önce Bahreyn'in dış kısmında bulunan 'oval' pisti kullanabileceklerini söyledi ve bu durum Bahreyn pisti için yeni bir şeydi.

Bahreyn pistinin CEO'su Şeyh Salman bin Isa el-Khalifa, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Ross'un yorumlarına biz de şaşırdık."

"Bir süre önce bize gelerek 'alternatif bulma konusunda sorun yaşarsak birden fazla yarışa açık olur muydunuz?' diye sordular ve F1'den resmi olarak aldığım tek şey bu."

"Bu, oldukça erkendi, Avrupa yarışlarını sonuçlandırmaya çalıştıkları dönemydi. Biz de onlara bakabileceğimizi söyledik."

"Farklı düzen fikri, özellikle Ross'un anlattığı ayrıntılarla yeniydi. Ama bu ilginç ve yapılabilir bir şey." dedi.

Fikir Bahreyn için yeni olabilir ancak F1 tarafından açıkça analiz edildi. Ross Brawn ve araç performans direktörü Craig Wilson da dahil olmak üzere bu tarz konular hakkında çalışan pek çok insan bulunuyor.

Williams'ın eski mühendisi, pistleri inceleme ve geçiş fırsatlarını arttırma konusunda belirli bir misyona sahip. Hanoi ve Miami pistlerinin tasarımlarına da özellikle katkıda bulundu.

2010 yılında kullanılan dayanıklılık versiyonuyla, F1 neredeyse geçmişte bu versiyonu zaten kullanacaktı. Eğer araçlar, o versiyonda 9. ve 10. virajları kesseydi, yani tüm bu iç kısımdaki virajları atlasaydı, bugün bahsettiğimiz piste dahil olacaklardı.

"Bir yarış için burayı hiç kullanmadık. Esas olarak, iç pisti ve dış pisti aynı anda kullanabilmemiz için tasarlandı."

"Ross'un oval dediği bu düzen, kulüp yarışları için kullandığımız iç pistten ayrı bir pist."

"Geçmişte yaptığımız şey, kurumsal etkinlikler için burayı kullanmaktı. Özellikle sert frenleme ve virajlar istemeyen Rolls Royce etkinliklerinde burayı kullandık."

Ayrıca FIA'nın Pist Komisyonu'nda yer alan Bahreyn GP yönetim şefi Fayez Ramzy, dış pistin F1 tarafından resmen kullanılmaya hazır olduğunu söyledi

Ramzy, "Homologasyon ve güvenlik söz konusu olduğunda, Charlie Whiting ile bu pistte yürüdüm. O zamanlar bunu onaylayanlardan biri O idi. Hakemler açısından, spor açısından, işlevsellik açısından ve zamanlama açısından kullanıma hazır." dedi.

Bahrain oval track Photo by: Uncredited

Eğer gerçekleşirse kısa bir tur zamanı ile F1 araçları için olağanüstü hızlı bir pist olacak. Çünkü 3.664km'lik normal Grand Prix pistinden 1.748 km daha kısa.

Aynı zamanda geçen yılki pole pozisyonunun 63 saniyede atıldığı Red Bull Ring'den 0.654 km daha kısa.

Şeyh Salman, "Bu, düşük yere basma gücü pisti. Monza ile karşılaştırmanın imkanı yok, ancak araçları minimum yere basma gücünde çalıştıracağınız bir pist, bu yüzden hava koridoru etkisi olacak. Umarım üç DRS bölgesi olabilir."

Bu, geçiş imkanını da artıracak.

"Her halükarda 1. ve 4. virajlar olacak ve genellikle 1. virajda hata yapan kişiler 4. viraja kadar zemin kaybediyorlar."

"Sıra dışı 4/5/6 bir F1 aracıyla tam gaz geçilebilir. Sonrasında keskin bir açıyla sert bir frenleme ve şikan geliyor. Bu, hataların meydana gelebileceği bir yer ama belki de geçiş olmaz."

"Ve sonra son viraja gitmek için bir başak düzlük daha var ve GP pistine göre ekstra iki veya üç yüz metre daha uzun."

Brawn'ın belirttiği üzere temel sorunlardan bir tanesi, TV için pistin etrafındaki tüm kablolama, hakem ve zamanlama sistemlerini değiştirmek olacak. Çünkü bir hafta içinde iki farklı düzende çalışmaları gerekecek. Ama bu, çok bir iş gibi görünmüyor.

Yine de harekete geçmeden önce takvimin netleşmesi gerekiyor.

Şeyh Salman, "Hâlâ bazı şeylerin duyurulmasını bekliyoruz ve henüz belli olan bir şey yok."

"Padok tamamen dolu olacak mı yoksa olmayacak mı? Bunlar kendi kendimize sorduğumuz sorular. Burada hükümete de sormaya çalışıyoruz. Bugün Bahreyn'de halka açık etkinliklerle ilgili kararlar pek değişmedi, bu yüzden her şey biraz belirsiz."

"Yani resmi olarak bilmemiz halinde bize yardımcı olacak şeyler var. Burada hükümetle çalışıyorum, ve ne zaman değişeceğini soruyorum. Ve şimdi buna cevap veremiyorlar."

"Seyahat kısıtlamaları ve yerel kısıtlamalar var. Etrafta çok fazla konuşma var. Uçuşlar tekrar başladığında dünya nasıl olacak? 14 günlük karantinaya sahip bazı ülkeler var. Devam edecek mi yoksa etmeyecek mi?"

"Bunlarla ilgili cevapları hızlı bir şekilde almak istiyoruz ama aynı zamanda bunların şu noktada cevaplanabileceğini düşünmenin de biraz aptalca olduğunu biliyoruz."

Ancak pistin F1 tarihlerini bilmek için çok uzun süre beklemeye niyeti yok.

Şeyh Salman, “Şimdi yaz geldi ve piste fazla bir şey yok. Ama Eylül / Ekim'de yoğun olacağız."

"Bu yıl bir soru işareti çünkü şu anda çok fazla etkinlik yapamıyoruz, ancak Asya'dan gelen yarış serilerinden ilgi duyuyoruz. Ayrıca WEC, 21 Kasım'da burada olacaklarını açıkladı. Bu, benim için bir endişe çünkü birer hafta arayla iki uluslararası etkinlik olacak." dedi.

Brawn ve F1 CEO'su Chase Carey, yılın sonuna doğru yarışların seyircilere açık olabileceğini öne sürse de, Bahreyn kapalı kapılar ardında yarış yapmaya hazır.

Şeyh Salman, "Bunu Mart ayında yapacaktık. Sanırım o anda yapılması gereken doğru şey buydu ve sanırım yine aynı şekilde yaklaşacağız."

"Ancak dünya daha iyiyse ve bunu düzgün bir şekilde yapabiliyorsak, o zaman yapacağız."

"Ama ben pek öyle olacağını düşünmüyorum. Belki açık olabilir, ama sınırlı olabilir. Öyle ya da böyle düşünmeyi sevmiyorum, seçeneklerimizi açık tutmaya çalışıyorum ve genellikle Avrupa yarışlarını ve işlerin nasıl gittiğini görmek ilginç olacak." dedi.

Göz ardı edilemeyecek bir konu da Mart ayında 2021 F1 yarışına ev sahipliği yapacak olmaları.

Bu, pistin dört ay içinde üç F1 yarışına ev sahipliği yaptığı anlamına da gelecektir.

"Bunlar aklımdaki şeyler. Bu, ekibimiz için büyük bir talep olacak ve bunu nasıl gerçekleştirebiliriz?"

"Bunlar F1'e sorduğumuz sorular ve sanırım bu yüzden geri dönmek için bekliyorlar. Bence bu sezona odaklanıyorlar, ama bizim için bunu anlamak önemli. Bunu planlamamız gerekiyor."