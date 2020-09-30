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Formula 1 / Son dakika

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor

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Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Bahreyn Uluslararası Pisti yetkilileri, Aralık ayında ilk defa yarış yapılacak olan dış pistin, gelecekte normal pistin yerini almasını beklemiyor.

Bahreyn, bu sene koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlenen takvimde Red Bull Ring ve Silverstone'daki gibi iki yarışa ev sahipliği yapacak. 

Ancak diğer iki pistin aksine Bahreyn'de iki farklı pist yapısında yarış düzenlenecek. Yarışlardan birisi normal GP pistinde gerçekleştirilecek olsa da diğeri, pistin dış bölümünde yer alan oval benzeri pistte gerçekleştirilecek.

F1 simülatörüne göre dış pistteki tur zamanının sıralamalarda 55 saniyenin altına düşmesi bekleniyor.

Bahreyn pist CEO'su Şeyh İsa Bin Selman Al Khalifa, orijinal pistin takvimde yer almaya devam edeceğini söyledi.

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Motorsport.com'a konuşan Bin Selman al Khalifa, "İlginç bir yıl. İçerisinde bulunduğumuz şartlar dikkate alınarak, özellikle bizimle böyle bir karar alındı."

"Bu çok kısa bir pist. Uluslararası yapıda seyirciler içeride olduklarından ve teknik yapı açısından daha fazlasını görebiliyorlar."

"Durumu dikkate alarak ve daha fazla yarış yapmaları gerektiği için böyle bir karar alındı."

"Her sene bir yarış olacaksa ve içlerinden birisini seçmemiz gerekiyorsa, o zaman uluslararası versiyonu seçeriz." dedi.

Bahreyn, pistin dış versiyonunun da FIA Grade 1 lisansına sahip olması sayesinde bu yarışı düzenleyebilecek.

Pistin bu yapısının yarışa hazır olması için ekstra düzenleme yapması gerekmeyecek.

Şeyh Selman, FIA ve F1 ile yarışın heyecanlı olması için bazı çalışmalar yaptıklarını açığa çıkardı.

Şeyh Selman, "Formula 1, teknik açıdan artık tüm pist yapılarına daha detaylı yaklaşıyor. Kameraları koydukları yerlere, bu tarz şeylere çok önem veriyorlar."

"Pay Symonds ile teknik bir ekibe sahipler. Organizatör toplantılarında neyi nasıl yapabileceğimizi gösteren sunumlar yapıyorlar."

"Artık daha dikkatli yaklaşıyorlar, bu da bize dış pist yapısını her şeyi anlayarak seçtikleri konusunda güven veriyor."

"Pist yapısı ve ışıklandırma sistemi, F1 standartlarında olacak." dedi.

 

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Editör Luke Smith

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