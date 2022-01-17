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Bahreyn kış testleri seyircilere açık olacak

Ekleyen:
, Şef Editör

Bahreyn testi, önümüzdeki ay yapılacak Barselona'nın aksine seyircilere açık olacak.

Bahreyn kış testleri seyircilere açık olacak

Formula 1'de bu yıl iki kış testi gerçekleştiriliyor ve ilk kış testi 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek.

Normalde testin seyircili yapılacağı söylenmişti fakat sonrasında bu testin seyircisiz şekilde gerçekleşeceği ortaya çıktı.

Bugün Bahreyn'deki test programı belli oldu. Sakhir pistinde gerçekleştirilecek test, 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre bu testte tribünlere seyircilerin girmesine izin verilecek ve bilet satın alma konusundaki detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu test, F1 TV'den de canlı yayınlanacak. Fakat Barselona testinin canlı yayınlanması beklenmiyor.

Ayrıca Bahreyn GP organizatörleri, sezonun ilk yarışının da yine seyircili yapılacağını doğruladılar.

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