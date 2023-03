Bahreyn Grand Prix'sinin öne çıkan 10 önemli konusu

2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’si Pazar günü Red Bull ve Max Verstappen dominasyonuyla geride kaldı.

Red Bull'un duble yaptığı yarışta, Max Verstappen zaferlerine bir yenisini daha eklerken, Fernando Alonso 2021'den sonra ilk podyumunu aldı.

Peki yarışın öne çıkan 10 önemli konusu hangisiydi? Hazırsanız başlayalım!

Max Verstappen Bahreyn’de en yakın rakibi takım arkadaşı Sergio Perez’in 12 sn önünde damalı bayrağı görürken, 3. Sırada damalı bayrağı gören Fernando Alonso, Perez’in 26, Verstappen’in ise 38 sn arkasında bunu başardı.

Alonso’dan önce Red Bull pilotlarının arkasında Ferrari’den Charles Leclerc vardı ancak o da Red Bull pilotlarına ayak uyduramıyordu. Hafta sonu boyunca birçok açıklama Red Bull’un farklı bir ligde olduğu yönündeydi ve ne yazık ki yarışta durum pek farklı değildi.

Görünüşe göre ne bütçe sınırı, ne rüzgar tüneli kullanım sınırı ne de 2021’deki bütçe sınırının aşılması nedeniyle verilen gelişim cezası Red Bull’u etkilemiş gibi görünmüyor. Ferrari’nin Red Bull’un bu kadar gerisinde olması nedeniyle Red Bull pilotlarının yarış içerisinde maksimum güçlerini kullanmadıklarını, aslında araçta daha fazlasının da olduğunu söyleyebiliriz.

Leclerc, bundan tam 4 sene önce yine Bahreyn’de, Ferrari ile çıktığı ikinci yarışta galibiyete giderken telsizden “motorda tuhaf bir şeyler oluyor” demiş ve sonrasında bir silindirde yaşanan sorun nedeniyle güç kaybetmiş ve ilk galibiyet fırsatını kaçırmıştı.

Leclerc, bu sezonun açılış yarışı olan Bahreyn’de, rahat bir şekilde üçüncülüğe giderken bir kez daha güç ünitesinde sorun yaşadı ve 40. Turda 13. Virajda kenara çekerek yarışa veda etti. Leclerc bir anda motorundaki gücü kaybetti ve büyük hayal kırıklığı içerisinde aracından indi.

Yarıştan önce güç ünitesinde değişiklik yapan Ferrari, dayanıklılık açısından kendisini istemediği bir noktada buldu. Takım patronu Frederic Vasseur, böyle bir şey beklemediklerini ve bu sezon ilk defa böyle bir sorun yaşadıklarını söyledi.

Testlerde Aston Martin’in hızlı olup olmadığı konusunda çok şey söylenmişti ancak takım ve Alonso için işler, Cuma günkü antrenmanlardan itibaren farklı bir boyut kazandı. Alonso’nun 3 antrenman seansının 2’sini lider tamamlamasının ardından Aston Martin’in gerçekten hızlı olduğu kabul görmeye başladı ancak bu sefer de sıralamalar beklendi. Sıralamalarda Alonso 5. Olarak tam olarak bekleneni veremese de yarıştaki uzun sürüşlerde Ferrari’leri zorlayabileceği düşünülüyordu. İlk turda Stroll ile yaşanan temas sonucu tüm umutlar gitti derken Alonso öyle bir yarış çıkardı ki pist üstünde verdiği harika mücadelelerle adım adım podyuma yaklaştı, Leclerc’in yolda kalmasının ardından Sainz’ı geçmesiyle podyumu garantiledi.

Aston Martin, orta gruptaki McLaren ve Alpine gibi rakiplerini geçmekle kalmadı, aynı zamanda ön bölümde Mercedes’i de geçmiş gibi görünüyor. Alonso yarışın başında gerilemeseydi muhtemelen Ferrari pilotlarıyla da başa baş mücadele edebilecek gibiydi.

Alonso yarış içerisinde AMR23 için “Bu, sürüşü gerçekten güzel bir araç” sözü her şeyi özetliyordu. Alonso daha şimdiden podyum hedefine ulaşmış oldu.

Alonso normalde ilk turlarda yaptığı geçişlerle ünlüdür ancak Bahreyn GP’nin ilk turu, Alonso standartlarında dağınık geçti. İlk başta Hamilton’a geçilen Alonso, sonrasında 4. Virajda Stroll’ün temasıyla daha fazla hız kaybetti ve Russell’a a geçildi. Alonso bir süre yedinci sırada ilerleyip Mercedes pilotlarının lastik sorunları yaşamasını bekledi.

Alonso bu bekleyişin meyvesini daha sonra yedi. İlk pitlere gelirken Russell’ı geçen Alonso, pit stoptan sonra Hamilton’la farkı kapattı. Alonso, ezeli rakiplerinden Hamilton’a karşı ilk atağını 4. Virajda yaparken orada aracını iyi konumlandıramadığı için yerini koruyamadı ancak bu, bir sonraki tur gelecek harika atağın habercisiydi. Hamilton’ı her virajda zorlayan Alonso, 10. Virajda dışarıdan içeriye doğru kendisini atarak, hiç beklenmedik bir noktada geçişi tamamlamayı başardı.

Alonso’nun podyuma ulaşması için Sainz’ı geçmesi gerekiyordu ve bunu yapması pek zor olmadı. Alonso böylece 2021 Katar GP’den sonra ilk podyumunu, kariyerindeki ise 99. Podyumunu kazandı.

Lance Stroll, Formula 1’e giriş ve Formula 1’deki kalış şekli nedeniyle padokta ve Formula 1 dünyasında pek sevilmeyen isimlerden birisi. Çoğu insan onun baba parasıyla orada olduğunu söyleyip durdu. Babasının F1 takımı satın almasını düşünürsek, pek haksız da sayılmazlar. Ancak onun yaralı bir şekilde, hiç test yapmadan Bahreyn’de yarışması ve hafta sonu boyunca yaptığı sürüş takdir topladı.

Sezon öncesi testlerden önce dağ bisikleti ile kaza yapan Stroll, her iki bileğini kurarken sağ bileğinden operasyon geçirmek zorunda kaldı. Normal şartlarda Stroll’ün Avustralya’dan önce dönmesi beklenmiyordu çünkü elini kullanabilmesiyle alakalı bazı kısıtlamalar vardı. Sezon öncesi testleri kaçıran Stroll, Bahreyn’de Cuma günkü antrenmanlara çıkıp yeni araca dair ilk deneyimlerini elde etti ancak direksiyonu çevirme konusunda sıkıntılar yaşadığı açıktı.

Stroll’ün yarışıp yarışamayacağı konusunda endişeler vardı ancak sıralamalarda 8. Olmasının ardından yarışta Russell’ı da geçip 6. Olması büyük bir sonuçtu. Alonso Stroll için “Kahraman” dedi. Başardıklarını dikkate alırsak pek de haksız sayılmaz.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate after securing a podium finish

Mercedes, 2022’nin çoğunu dalgalanma sorunlarını aşmak için geçirirken sonunda bunu başarmıştı ve sonrasında performans güncellemelerine başladı. Takımın 2023’te konsept değişikliği yapabileceği düşünülüyordu ancak Mercedes, sıfır ya da dar sidepod konseptiyle devam etti. W14’te dalgalanma ya da zıplama sorunu bulunmuyor ancak araç net bir şekilde rakiplerinden daha yavaş. Mercedes geçen sene sıralamalarda yavaş kırken yarışta hızlanabiliyordu ancak Bahreyn’de böyle bir durum söz konusu değildi.

Takım Patronu Toto Wolff, yarıştan sonra bu paket ile rekabetçi olamayacaklarını kabul etti. Wolff, “Kış boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şimdi, hiçbir şey hakkında dogmatik olmayan mühendislerle yeniden toplanmamız ve oturmamız gerekiyor. Kutsal inekler yok ve yarış kazanmak için rekabet edebilmek için takip etmek istediğimiz gelişim yönünün ne olduğuna karar vermeliyiz.” Diyerek konsept değişikliğini işaret etti.

Bütçe kısıtlamaları ve rüzgar tüneli kısıtlamaları nedeniyle bir takımın sezon içerisinde yapabilecekleri oldukça kısıtlı ancak bakalım Mercedes durumu ne kadar düzeltebilecek?

Griddeki tüm araçların tasarımlarına bakarsak, en azından takip etmesi gereken felsefenin (Red Bull) hangisi olduğu net bir şekilde görünüyor.

Son senelerde yaptığı ilerleme ile gridde yükselmeyi hedefleyen Alpine, bu sezon orta grubun önünde, ön bölüme daha yakın bir yerde olmayı hedefliyordu. Yani bu önündeki ve arkasındaki takımlardan uzak, rahat bir dördüncülük manasına geliyordu.

McLaren’ın sezon öncesi testlerde yaşadığı sıkıntıların ardından Alpine’in bu konuda şanslı olabileceği düşünülse de, geçen sene orta grubun arkalarında yer alan Aston Martin hepsini geçerek büyük bir sürpriz yaptı.

Yarış içerisinde yaşananlar, özellikle Esteban Ocon’un aldığı cezalar Alpine’in durumunu biraz maskelerken Pierre Gasly son sıradan 9. Olmayı başardı. Alpine şu anda arkasındaki AlphaTauri, Alfa Romeo ve McLaren gibi takımlardan önde olabilir ancak ön gruptan da oldukça uzak görünüyor.

Formula 1’de her zaman, her ne kadar kimse istemese de arka tarafta yer alan takımlar vardır. Son senelerde bu işi Williams yaparken seneler ilerledikçe arka taraftaki mücadele de sertleşiyor. Bahreyn GP, bu sene arkada kalan net bir takım olmadığını gösterdi.

Testlerin ardından o takımın yine Williams olabileceği düşünülüyordu ancak takım Bahreyn’de oldukça iyi bir hafta sonu geçirdi. Albon 10. Olurken, çaylak takım arkadaşı 12. Olarak güçlü bir yarış geçirdi.

Testlerin öne çıkan takımlarından birisi olan Haas, yarışta ideal olmayan strateji ve alınan hasarlar nedeniyle geride kalırken AlphaTauri de bu grupta puana yakın göründü.

Alfa Romeo her ne kadar puan alsa da bu gruptan çok uzakta görünmedi. McLaren ise yaşadığı sıkıntıların ardından hafta sonunun en kötü takım olarak ön plana çıktı. Bakalım Bakü için planlanan güncellemeler durumu ne kadar değiştirecek?

Lando Norris, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images