Bahreyn Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2023 Bahreyn Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Sıralama turları istatistikleri
- Max Verstappen'in Bahreyn'de elde ettiği pole pozisyonu kariyerinin 21. pole pozisyonu oldu ve bu alanda Damon Hill'in (20 pole pozisyonu) önünde ve Fernando Alonso'nun bir pole pozisyonu gerisinde 14. sırada yer alıyor.
- Sergio Perez, ikinci olarak kariyerinde ilk kez Bahreyn'de ilk üçe girmeyi başardı.
- Red Bull Racing pilotları ilk kez bir Bahreyn yarışında ilk çizgiyi aldılar.
- Yıl ve yönetmelik değişikliğine rağmen aynı takımdan aynı pilotlar ilk dört sırada yer aldı.
- Fernando Alonso beşinci oldu ve 2014'ten bu yan Bahreyn'deki en iyi sonucunu aldı.
- George Russell altıncı oldu ve geçen yıl Bahreyn'deki en iyi sonucunu tekrarladı.
- Lewis Hamilton sıralama turlarında yedinci olurken, pole pozisyonu hasreti 24 yarışa çıktı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış istatistikleri
- Max Verstappen, kariyerinde ilk kez Bahreyn Grand Prix'sini kazanırken, toplam zafer sayısını 36'ya yükseltti. Red Bull ise 10 yıl aradan sonra Bahreyn'de zafere ulaştı.
- Fernando Alonso yarışı üçüncü sırada bitirerek kariyerinin 99. podyumunu, Aston Martin'in ise ikinci podyumunu elde etti. Bu Alonso'nun 2021 Katar Grand Prix'sinden bu yana ilk podyumuydu.
- Lewis Hamilton'ın beşinciliği, 2013'ten bu yana Bahreyn'deki en kötü sonucu oldu.
- Altıncı olan Lance Stroll, 2022 Singapur GP'den bu yana en iyi sonucunu aldı.
- Sekizinci bitiren Valtteri Bottas, Bahreyn'de üst üste onuncu kez puan aldı.
- Dokuzuncu olan Pierre Gasly, kariyerinde ikinci kez son sıradan başladığı yarışta puan almış oldu.
- Guanyu Zhou kariyerinde ikinci kez yarışın en iyi turunu kaydetti. Bunu daha önce 2022 Japonya GP'de yapmıştı.
Gasly: "Yarışta puan alamasaydım, benim için bu iki hafta zor geçecekti"
Key: "Geçen yıl değişen taban kurallarından olumsuz etkilendik"
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