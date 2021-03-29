Bahreyn GP'den mutlu ayrılan Ricciardo, Imola'da "daha rekabetçi" olmayı bekliyor

Avustralyalı pilot, yeni takımıyla ilk sıralama turlarını Lando Norris'in önünde bitirmişti. Ancak yarışta takım arkadaşıyla aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve yedinci sırada finiş gördü.

Ricciardo, yarışın ardından şöyle konuştu: "Elbette galibiyetler için savaşmayı tercih ederim! Ancak genel olarak bu hafta sonu oldukça iyi işler yaptık. İyi bir hafta sonunu geride bıraktık. Ancak yarışta biraz tempo eksikliği yaşadım. Rakiplerimizle savaşmamıza izin vermediğini söyleyemem, çünkü kötü değildi, ama üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Çabalamaya devam etmemiz gerekiyor."

Ricciardo, Norris'le olan ilk tur mücadelesinden keyif aldığını ve sezona iyi başladığını söyledi.

"Yarışın ilk turundaki savaş harikaydı. Lando yarım araç mesafe öndeyken güvenlik aracı piste girdi ve bu yüzden onun arkasında kaldım. Yarış yeniden başladıktan sonra Lando ve Charles ile başlangıçta aynı tempoda gittik. Sonrasında biraz geride kalmaya başladım."

"Lastiklerden en fazlasını çıkarmak gittikçe zorlaşıyordu ve en iyi şekilde çalışmadıklarını hissettim. Eminim araçtan daha fazlasını alabilirim. Sadece onu daha iyi anlamalı ve mükemmel ayarlar seçmeyi öğrenmeliyim."

"2019 yılında, yani Renault ile ilk yılımda Bahreyn GP'si sezonun ikinci yarışıydı ve buradan en iyi ruh halimden uzak şekilde ayrıldığımı hatırlıyorum. Sonrasında güvenimi geri kazanmak biraz vaktimi aldı. Ancak şimdi o zaman kıyasla çok daha iyi hissediyorum. Tabii ki öğrenmem gereken çok şey var, ama olmak istediğim rekabet seviyesine çok daha yakınım. Güç ünitesinin detaylarını anlamak ve hangi ayarların benim için uygunu olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bu da vakit alan bir süreç. Bir sonraki yarış Imola'da yapılacak ve o hızlı pisti seviyorum!"

Ricciardo geçen yıl Imola'da iyi görünse de, bir Renault ile yarışıyordu ve şimdi McLaren'la yarışacak.

Orada ne kadar rekabetçi olabilecekleri sorusuna Ricciardo, "Bence güzel olacak! Antrenman ve sıralama turları sonuçlarına bakarsak, altıncı ve yedinci viraj gibi yüksek hızlı virajlarda MCL35M'imiz çok iyi görünüyordu. Imola'da Bahreyn'den çok daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum. Geçen yılki yarıştan çok keyif almıştım ve oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Orası için mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağım ve bugün elde ettiğim yedinciliğin üzerine çıkacağım!" cevabını verdi.