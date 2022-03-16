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Formula 1, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeler altındaki ilk yarışını bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirecek.

Yeni araçların geçişleri kolaylaştırması ve pist üstündeki mücadele seviyesini artırması hedefleniyor. Fakat ilk yarış için DRS bölgelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yapılan açıklamaya göre Bahreyn GP'de üç DRS bölgesi olacak.

İlk DRS algılama noktası 1. virajdan 50 metre önce, ilk DRS aktivasyon noktası ise 3. virajdan 23 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 9. virajdan 10 metre önce, aktivasyon noktası ise 10. virajdan 50 metre sonra olacak.

Son DRS algılama noktası 14. virajdan 110 metre önce, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 170 metre sonra yer alacak.

Şimdilik başka ayrıntıya yer verilmedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images