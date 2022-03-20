Bahreyn GP'de pilotları bekleyen belirsizlikler

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Buna ek olarak, Cumartesi günü oldukça karmaşık bir grid dizilimi oluştu. Pek çok sürücü, bu dizilimden avantaj çıkarmaya çalışacaktır.

Altı günlük sezon öncesi testler, üç antrenman ve sıralama seansı, yarıştan ne beklenmesi gerektiğine dair bazı ipuçları sağladı ancak F1 taraftarları, yeni aero paketinin bir yarış durumunda nasıl performans gösterdiğini ve geçişlere katkısının nasıl olacağını ancak bu akşam görecekler.

Pilotlardan bazıları takip çalışmaları yaptılar ancak her tur DRS kullanılan, fren ve motor sıcaklıkları gibi parametrelerin yönetilmesi gerektiği bir DRS treninde bu çalışma yapılmadı.

Geçmişte, araç takibi genelde lastiklerde aşınmaya neden oldu. Bu açıdan aşındırıcı Sakhir pistinde lastiklerin ne kadar etkileneceğini bugün göreceğiz.

Aynı zamanda bu araçlarla ilk yarış olacak. Pilotlar ilk defa ilk viraja dolu bir yakıt deposuyla toplu bir şekilde girecekler. Bunu, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır F1 araçlarıyla ve en ağır depoyla ilk kez yapacaklar.

Lastiklerin kilitlenmesi, şimdiye kadar rutin test ve antrenman koşularında bile 2022'nin olağan bir özelliği oldu. Bu açıdan yarışta lastiklerde kilitlenme olayını daha sık göreceğiz. Bu, potansiyel olarak pilotların stratejilerini tehlikeye durumlara neden olabilir.

Birileri arka planda bazı kumarlar oynamazsa, yarışta muhtemelen iki pit stop göreceğiz.

Bu, çeşitli strateji seçeneklerinin önünü açan bir durum. Kurallar artık sıralamalarda 3. seansa geçenlerin yarışa 2. seansta en hızlı turunu attıkları lastiklerle başlamalarını zorunlu tutmuyor. Bu konuda da herkes sıfırdan başlıyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes the Alfa Romeo pit wall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sıralamaların ardından Motorsport.com'a konuşan Pirelli'den Mario Isola, "Bu pistteki aşınma, gösterinin bir parçası."

"Bu yüzden iki pit stoplu bir yarış olacağına inanıyorum. Bunun dışında yeni aero paketin arkadaki araçları nasıl etkilediğini yarışta keşfedeceğiz. Dürüst olmak gerekirse şu anda bir şey söylemek zor."

"Bu, testlerde simüle edilmesi imkansız bir şey. Bu yüzden neler olacağı ve gerçek trafikte etkisinin nasıl olduğunu görme konusunda heyecanlıyım." dedi.

Lastik türleri arasında bir saniye ve hatta daha fazla performans farkı olduğu biliniyor. Bu açıdan yarışa ilk sıralardan başlayacak olanların, arka taraftan kurtulup mücadele edebilmeleri için yumuşak lastikleri takmaları mantıklı görünüyor.

Isola, "Performans avantajı nedeniyle muhtemelen araçların çoğunun yumuşak lastikle başlayacağına inanıyorum. Burada geçiş yapmak oldukça kolay. Bu nedenle, orta veya sert lastiklerle başlama konusuna dikkat etmeleri gerekiyor ancak arkalarda yer alanlar için bu mümkün olabilir."

"O zaman iki olası strateji yumuşak/orta/orta veya yumuşak/orta/yumuşak şeklinde olacak. Ayrıca üç lastiğin tümü ile bir strateji de mümkün olabilir. Bu yumuşak/sert/orta olabilir. Bu ne kadar orta lastiğe sahip olduğunuza bağlı olacaktır."

"Orta lastik, gridin ortasından başlayacak olanlar için farklı bir şey denemek adına başlangıçta bir seçenek olur. Sert lastikle başlangıç ise, tek pit stop düşünen pilotlar için bir tercih olabilir." dedi.

Lastik yönetiminin yarışta nasıl bir rol oynadığını görmek büyüleyici olacak.

Fernando Alonso, "Lastik, muhtemelen yarınki (yarıştaki) en büyük konu lastik aşınması olacak. Dolayısıyla çok yakından takip ettiğinizde lastiklere zarar verirsiniz."

"Yani bu kadar yakın olmak akıllıca mı bilmiyorum. Bakalım, ilk birkaç tur ilginç olacak çünkü ilk kez ağır araçlarla hep birlikte yakın bir şekilde mücadele edeceğiz."

"Kilitlenmeleri içeren çok fazla hata gördük, bunun gibi şeyler söz konusu. Bu yüzden umarım temiz bir yarış geçiririz ve hepimiz yarıştan ders çıkarırız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lastik yönetimi açısından her zaman iyi işler çıkaran Sergio Perez, yarışın startında akıllıca davranmak gerektiğini söyledi.

Perez, "Araçları yakından takip edenlerde aşınma olabilir. Ancak DRS bölgesindeyseniz her şeyin nasıl ilerlediğini görmek ilginç olacak. Bence hiçbirimiz yarınki yarıştan neler beklememiz gerektiğini gerçekten bilmiyoruz. Bunu deneyimlemek ilginç olacak." dedi.

İlgini bir şekilde, yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Carlos Sainz, trafikte lastik bozulmasının daha az sorun oluşturduğunu, pilotların her tur öndeki araçlara yakın kalabileceklerine inandığını söyledi.

Sainz, "Aslında daha yakından takip edebildiğimiz için, geçmişte yaptığımız gibi lastikleri yönetmek için çok büyük boşluklar bırakmamız gerekmeyecek. En azından benim kişisel hissim bu. Yani biraz daha yakın bir yarış olabilir."

"Bu, her yerde geçiş yapabileceğiniz anlamına gelmiyor ancak hızın benzer olduğu durumlarda araçlar biraz daha yakın gidebilir." dedi.

Gridde pek alışkın olmadığı beşinci sırada yer alan Lewis Hamilton, lastik stratejisi seçeneklerinin Mercedes için bir fırsat yaratabileceğini ima etti.

Hamilton, "Gerçekçi olmamız gerekirse, önümüzdekilerle hız açısından rekabet edemeyiz. Ancak arkadakilerle savaşabiliriz. Ancak lastik durumu açısından biraz farklı bir stratejimiz olabilir, bunun olup olmayacağını kim bilir?" dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahreyn GP, bazı pilotlar için özellikle zorlu geçecek.

Alfa Romeo çaylağı Guanyu Zhou tamamen yeni bir deneyim yaşarken, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg, 2020'den sonra ilk kez mücadele edecekler.

Magnussen yeni aracıyla test yapsa da Hulkenberg test yapma fırsatı bile bulamadan araca oturdu.

McLaren, Bahreyn'de fren soğutması açısından bazı sorunlar yaşadı ancak takım patronu Andreas Seidl, bu konuda çözüm bulduklarından ve sorun yaşamayacaklarından emin.

Ancak yine de sürekli olarak öndeki aracın vites kutusunda gidilirse aracın sıcaklıklarını kontrol altında tutmak kritik olacak.

Diğer taraftan bu yarış, yeni Yarış Direktör Niels Wittich için de ilk büyük test olacak.

Wittich, yarış hafta sonu öncesinde kurallar konusunda net konuştu ve beyaz çizginin pist sınırı olacağını belirtti. Wittich ayrıca, cuma günü gerçekleştirilen pilotlar toplantısında, yan yana yapılan ikili mücadelelerde adil mücadelenin nasıl olacağı konusundaki düşüncelerini de pilotlara açıkladı.

Pilotların pek olaya karışmadığı, sakin bir yarış olması ihtimali de var ancak tüm şartları düşünürsek bunun pek olası olmadığını söyleyebiliriz.