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Bahreyn GP'de pilot hakem Warwick olacak
Bahreyn Grand Prix'si hafta sonunda pilot hakemlik görevini üstlenen isim Derek Warwick olacak.
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FIA, bu yıl pilot hakem sistemine devam etme kararı almış durumda. Bu sistemde, eski bir yarış pilotu, hafta sonu boyunca yarış hakemlerine yardımcı oluyor ve olaylara pilotların bakış açısından bakıyor.
2022 Formula 1 sezonu Bahreyn'de başlayacak ve FIA, ilk yarış için pilot hakemin Derek Warwick olacağını duyurdu.
Hafta sonu boyunca üç ayrı hakem daha olacak. Bu isimler Gerd Ennser, Richard Norbury ve Mazen Al-Hilli olacak.
Eski F1 pilotu Warwick ise Geçen yıl İspanya, Avusturya, Belçika ve Abu Dhabi GP'de pilot hakemlik görevini üstlenmişti.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
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