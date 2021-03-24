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Bahreyn GP'de pilot hakem Emanuele Pirro olacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
FIA, Bahreyn GP'sinde yaşanan olayları inceleyecek üçüncü hakemin Emanuele Pirro olacağını açıkladı
FIA, son yıllarda olduğu gibi her yarış öncesinde eski bir F1 pilotunu seçiyor ve bu pilot alınan kararlar hakkında yarış hakemlerine yardımcı oluyor.
Bu sistemde uzunca bir süredir kullanılıyordu ve bu yıl da devam etmesine karar verildi.
Bugün bir açıklama yayınlayan FIA, Bahreyn'deki ilk yarışta pilot hakemlik görevini eski F1 pilotu Emanuele Pirro'nun üstleneceğini duyurdu.
Pirro, geçen yıl Steiermark, İngiltere, İspanya ve Emilia-Romagna'da yarışlarında bu görevi üstlenmişti.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
|Yarış
|Pilot hakem
|Bahreyn GP
|Emanuele Pirro
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Bahreyn GP'de pilot hakem Emanuele Pirro olacak
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