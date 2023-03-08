Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

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Formula 1'deki yerini hak ettiğini kanıtlaması için Sargeant üzerinde büyük bir baskı vardı. Ancak Bahreyn'deki performansı onun Formula 1'e ait olduğunu kanıtladı.

McLaren'den Lando Norris ile aynı tur zamanını elde etmesine rağmen Q1'de elenen Sargeant, pazar günü harika bir performans göstererek yarışı 12. sırada tamamladı.

İlk yarışının ardından Sargeant, "İlk yarışımdan gerçekten memnun olduğumu düşünüyorum."

"Yarışın başlangıcından pit stoplara ve Sanal Güvenlik Aracı'na kadar her şeyin sorunsuz gittiğini hissediyorum. Alex [Albon] ile bugünkü hızımızdan gerçekten çok memnunum."

"Bence takım tüm hafta sonu boyunca bu hızı yakalamak için harika bir iş çıkardı. Teste kıyasla şu anda bulunduğumuz noktayı muhtemelen beklemiyorduk ve bu da ekibin çabalarının büyük bir kanıtı. Herkesle gurur duyuyorum." dedi.

Sargeant, ilk turda pozisyon kazanmak için aracıyla 'boşlukları doldurmak' gibi basit bir yaklaşım benimsedi ve bunun karşılığını aldı.

Başlangıçtaki stratejisi hakkında Sargeant, "Sadece boşlukları aradım ve onları doldurmaya çalıştım."

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bundan gerçekten keyif aldım ve mücadeleler de dahil pistte olduğum her saniyeyi sevdim. Çok eğlenceliydi." dedi.

Sargeant için belki de hafta sonunun tek hayal kırıklığı Q2'ye kalamamaktı, çünkü takım arkadaşı Albon'un da gösterdiği gibi, FW45 bunu başaracak tempoya sahipti.

Sargeant, "Çok açgözlü olmak istemiyorum, harika bir hafta sonu geçirdim."

"Gidişattan ve sahip olduğumuz tempodan çok memnunum."

"Q2'yi kaçırdığım için biraz hayal kırıklığına uğradım mı? Evet, çünkü aracın bunu yapabilecek kapasitede olduğunu biliyordum. Bir pilot olarak bu asla güzel bir duygu değil."

"Ama dürüst olmak gerekirse, bu beni ateşledi, bana daha fazla motivasyon sağladı. Bu yüzden bir dahaki sefere daha iyi olmak istiyorum." dedi.

McLaren pilotu Oscar Piastri için ise, Bahreyn'deki ilk hafta sonu pek sorunsuz geçmedi. Önce Q1'de elendi, ardından da MCL60'da meydana gelen elektronik sorun nedeniyle yarıştan çekildi.

Ancak yarıştan çekilene kadar ilk F1 yarışında iyi bir performans sergilediğini düşünüyordu.

Piastri, "Start gerçekten iyiydi, [Yuki] Tsunoda ile ilk viraja en temiz şekilde giremedik ama evet, ilk turumun makul olduğunu düşünüyorum."

"Ve ondan sonra, DRS treninde diğerlerinin lastikleri aşınana kadar fazla bir şey yapamadım. Ama sonra [Nico] Hulkenberg'i geçmeyi başardım. Yani sonuç olarak, başlangıçtan itibaren birçok şeyi başardığımı düşünüyorum ve hata yapmadım, bu yüzden o noktaya kadar olumlu olduğunu düşünüyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri 2022'de Alpine'in yedek pilotu olarak görev yaparken hiç yarışmadı, bu nedenle üzerindeki paslanmayı hızla atlattığını belirtti.

Avustralyalı pilot, "Evet, oldukça doğal bir şekilde yarışmaya geri dönmem hoş bir sürpriz oldu." dedi.

"Sanırım iyi bir start almak güven artışı sağladı. İlk tur için ev ödevimi yaptım ve F2'de zaten burada yarışmıştım, bu yüzden beni neyin beklediğini biraz biliyordum."

"Benim açımdan her şeyin oldukça iyi gittiğini düşünüyordum. Kirli hava etkisini deneyimlemek, yarışın başında bataryayı takip etmek ve yönetmek; deneyimlediğim bazı şeylerdi. Yani evet, iyi gittiğini düşünüyordum ve yarıştan çekilmek zorunda kalana kadar oldukça mutluydum." dedi.

Nyck de Vries'e gelince, ilk F1 startını geçen yıl Monza'da almış olsa da, 2023 Bahreyn GP onun resmi bir Formula 1 pilotu olarak yolculuğunun başlangıcı oldu.

Ve bu sefer, tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiği için, Monza'dan sonra olduğu kadar bitkin hissetmediğini belirtti.

PlanetF1.com'a konuşan De Vries, bunun 'Monza'dan çok daha iyi' olduğunu söyledi.

Ayrıca AlphaTauri'nin orta grup mücadelesinde yer aldığını görmenin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Yarışa 19. sıradan başlayan De Vries, AlphaTauri'nin kendisini Sanal Güvenlik Aracı esnasında pite almama kararı nedeniyle birkaç pozisyonu kaybettiklerini hissetse de, yarışı 14. sırada bitirdiği için mutluydu.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarışta ilerleme kaydedildiğini hissedip hissetmediği sorulduğunda De Vries şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle. Dürüst olmak gerekirse, orta grupta mücadele ettiğimizi görmek bizi cesaretlendirdi. Diğerlerine karşı savaşmak için oradaydık ve bu olumluydu."

"Bazı pozisyonlar kazandık, tabii ki birkaçı diğer pilotların yarıştan çekilmesiyle gerçekleşti ama bence son birkaç günün ardından performans ve uygulama açısından iyi bir geri dönüş oldu."

"Son Sanal Güvenlik Aracı'nda pistte kalmaya karar verdik, eğer pite girseydik belki farklı bir sonuç elde edebilirdik ama bence puanlar gerçekçi değildi. Bununla birlikte, 12.lik için belki mücadele edebilirdik, ancak genel olarak mutluyum."

"Yarış temposunun iyi olduğunu görmek cesaret verici, ancak bu aynı zamanda puan kazanmak için her şeyin bir araya gelmesi gerektiğini de gösteriyor; çünkü hâlâ gerçekçi olmamız ve yarış dışı kalan pilotların olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bu yüzden hâlâ yapacak işimiz var."