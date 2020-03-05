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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bahreyn GP yetkilileri bilet satışlarını durdurdu

Biletler
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Bahreyn GP yetkilileri bilet satışlarını durdurdu
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
5 Mar 2020 20:40

Bahreyn GP yönetimi, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın ikinci ayağının bilet satışlarını corona virüsü durumu çözülene kadar durdurduğunu açıkladı.

Bahreyn Pisti’nin yaptığı açıklamada, virüsün gidişatının düzelmesi durumunda biletlerin ileri bir tarihte tekrardan satışa çıkarılabileceği belirtildi - aynı zamanda daha az seyircinin gelmesi için iade opsiyonunu da bulunduracaklarını belirtti. 

Pistin sözcüsü, biletlerin yüzde kaçının satıldığı hakkında bir açıklamada bulunmayı kabul etmedi. 

Açıklamada şunlar belirtildi: “COVID-19 (corona virüsünün bilimsel adı) salgınının tüm dünyaya yayıldığı göz önüne alındığında BIC (Bahreyn Pisti) yönetimi, halka açık organizasyonlarda uygulanan önlemlerin tehlikeye girecek olmasından dolayı yarış biletlerinin satışını durdurma kararı almıştır. 

“BIC olarak Formula 1 yönetimi ve Bahreyn Krallığı ile salgının gelişimi hakkında yakın irtibat içerisindeyiz ve belirli durum veya güncellenmiş medikal gelişmelere göre bilet satışının durumu veya değerinde para iadesi hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.

“Bu önlem Grand Prix öncesi pek çok ortak sağlık tedbiri ile halka açıklandı, böylece yarışa katılan tüm seyircilerin, takımların ve pist çalışanlarının güvenliğini sağladığımızdan emin olacağız.

“Bu tedbirlere piste girişte yapılacak olan kontroller, pistte bulunacak olan özel medikal alanlar, geliştirilmiş temizlik istasyonları, ekstra el yıkama bölümleri, seyirciler için bilgi noktaları ve COVID-19 vakası için özel oluşturulmuş alanlar da dahil.”

Yarış, Bahreyn yönetiminin ülkeye varıştan 14 gün önce, aralarında Japonya ve İtalya’nın da bulunduğu, salgından etkilenen ülkelerde bulunan turistler üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle sorgulandı.

Buna ek olarak, Bahreyn yönetimi Dubai’den gelen uçuşlara da kısıtlama koydu. Dubai rotası, Melbourne’den Bahreyn’e giderken Emirates Havayolları’nı kullanan F1 gezginleri için popüler bir rota. BIC ise Bahreyn yönetiminin uyguladığı kısıtlamalardaki problemleri en aza indirmek için F1 yönetimi ve Bahreyn hükumeti ile beraber çalıştığını belirtti. 

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Adam Cooper

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