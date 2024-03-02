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Formula 1 Bahreyn GP
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Bahreyn GP: Yarış gridi

2024 Bahreyn Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, third place George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, third place George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Simon Galloway / Motorsport Images

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

7

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

9

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

11

  Yuki Tsunoda
(VCARB)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(VCARB)

15

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Stake)

17

  Zhou Guanyu
(Stake)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

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