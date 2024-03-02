Bahreyn GP: Yarış gridi
2024 Bahreyn Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, third place George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
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1
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Max Verstappen
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2
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3
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4
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Carlos Sainz
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5
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Sergio Pérez
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6
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Fernando Alonso
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7
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8
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Oscar Piastri
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9
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Lewis Hamilton
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10
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Nico Hülkenberg
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11
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Yuki Tsunoda
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12
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Lance Stroll
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13
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14
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Daniel Ricciardo
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15
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Kevin Magnussen
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16
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Valtteri Bottas
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17
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Zhou Guanyu
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18
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Logan Sargeant
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19
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20
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Pierre Gasly
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