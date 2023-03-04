Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

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2023 F1 sezonu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk test günüyle resmi olarak start almıştı ama pist üstündeki gerçek mücadele ve rekabet sıralama turları ile başladı.

3 günlük sezon öncesi testlerinin ve 3 antrenman seansının da geride kalmasıyla birlikte, gözler sezonun ilk rekabetçi seansı olan sıralama turlarına çevrildi.

Testlerin akabinde birçok kişi yeni sezona dair tahminlerde ve yorumlarda bulundu, her takımın performansı tahmin edildi. Kış testlerindeki belirsizliklerin ardından bugün gerçekleştirilen sıralama turları ile takımların gerçek güç sıralamasını ilk kez gördük ve Formula 1 takımları bu sene ilk kez gerçek güçlerini pistte gösterdiler.

Bahreyn'in Sakhir Pisti'nde yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen seansta, en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Çifte şampiyon pilot, Bahreyn GP'ye ilk sıradan başlayacak.

Onun arkasında ise Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Fernando Alonso ilk 5 sırayı tamamlayacaklar.

Bahreyn GP, yarın TSi 18.00'da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden Türkçe anlatımla naklen yayınlanacak.

Yarış gridi:

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen pole'de, Red Bull 1-2!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Aston Martin pilotlarının yanı sıra Esteban Ocon ile Nico Hulkenberg de mücadele ettiler.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:28.897'lik derecesiyle liderdi. Charles Leclerc ise son sektörde zaman kaybetmesinin ardından 0.103 saniye geride ikinciydi.

Sergio Perez 0.234sn geride üçüncüydü, turunda hata yapan Sainz ise dördüncü sırada yer aldı. Bu noktada Fernando Alonso ve Mercedes pilotları zaman turu kaydetmemişlerdi.

Bitime 6 dakika kala Alonso ve Mercedes pilotları da ilk zaman turları için piste çıktılar. Bu üçlüden ilk olarak Alonso turunu tamamladı ve 0.434 saniye geride dördüncü sıraya çıkarak Sainz'ı geçti. Sonrasında Mercedes pilotları turlarını tamamladılar: Russell 5, Hamilton ise 7. sıraya yerleşti.

Bitime 3 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıkacakken Charles Leclerc'in aracından indiğini gördük ve Leclerc'in aracı garajda kaldı. Seansın ortasında piste çıkan Alonso ve Mercedes pilotları da tek turlarını atmalarının ardından garaja geldiler ve ikinci bir tur atmadılar.

Böylelikle muhtemel şüphelilerden sadece Verstappen, Perez ve Sainz son denemeler için piste çıkmış oldular.

Son denemelerde de Verstappen'i geçebilen olmadı ve Hollandalı pilot, sezonun ilk pole pozisyonuna uzandı. Sakhir Pisti'ni 1:29.708 saniyede turlayan çifte şampiyon en hızlı isim oldu. Sergio Perez, son denemesinde ikinci sıraya çıktı ve Red Bull'a dubleyi getirdi.

Seansın sonunda garajda kalan ve son denemeler için piste çıkmayan Charles Leclerc 0.292 saniye geride üçüncüydü, Sainz ise 0.446 saniye geride dördüncü sırayı aldı. Böylelikle Ferrari ikinci çizgiyi kapatmış oldu.

Tıpkı Leclerc gibi tek bir tur atan Fernando Alonso, 0.628 saniye geride beşinci en hızı zamanı kaydetti. Onu Mercedes pilotları takip etti: Russell altıncı, Hamilton yedinciydi.

Lance Stroll, Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg ise ilk 10'u tamamladılar.

Q3 sonucu:

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc lider, Hulkenberg son bölüme kaldı!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. Pilotlar olaysız bir seansı geride bıraktılar. Kaza yapan ya da spin atan olmadı.

12 dakikalık seansın en hızlı derecesi Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Pistin son bölümde hızlanmasıyla birlikte 1:30.282 yapan Monakolu pilot, ikinci bölümün en hızlı ismi oldu.

Pistin hızlandığı son bölümde tur atmayan Max Verstappen ikinci olurken, Mercedes pilotları onu takip ettiler.

Beşinci sıra Sainz'a gitti, Alonso ise altıncıydı. Sergio Perez yedinci en hızlı zamanı kaydederken; Nico Hulkenberg sekizinci oldu ve Haas'ı son bölüme taşıdı. Dokuzuncu olan Esteban Ocon ise Alpine'i son bölüme taşırken, Lance Stroll ilk 10'u tamamladı.

McLaren pilotu Lando Norris 11. olarak ikinci seansta elenen ilk isim oldu. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda ve Alexander Albon da sıralama turlarına ikinci bölümde veda ettiler.

Q2 sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Sainz lider, grid 1.1 saniye içerisinde!

Bahreyn'de sezonun ilk sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve nispeten olaysız bir seansı geride bıraktık. Güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, koşullar sürüş için daha ideal hâle geldi ve yapay ışıklandırmalar altında sürüş yapıldı. Bu seansta grid 1.1 saniye içerisinde yer aldı ve son zamanlardaki en yakın Q1 seanslarından birini izledik.

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte AlphaTauri ve Ferrari pilotları piste çıktılar. Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk zaman turuna başlarken tabanından bir parça koptu, ardından genç pilot ilk virajda blokaj yaparak virajı kaçırdı. İlk virajda da Leclerc'in aracından bir parça koptuğu görüldü. Tekerlek üstünde yer alan kaplamanın alt parçası kopup piste uçmuş. Böylelikle yaklaşık 10 saniye içerisinde 2 parçanın araçtan uçtuğunu gördük.

Kırmızı araçtan uçan parçalar nedeniyle seansın ilk 5 dakikası geride kalmadan kırmızı bayraklar çıktı. Bu noktada sadece Yuki Tsunoda, Carlos Sainz ve Nyck de Vries zaman turu kaydetmişti.

Leclerc'in aracından kopan parçaların toplanmasının ardından bitime 13 dakika kala seans yeniden başladı ve tüm grid piste çıktı.

Geri kalan bölümde liderlik birçok kez el değiştirse de en hızlı derece Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi. İspanyol pilot, 1:30.993'lük derecesiyle en hızlı isim olurken; Mercedes pilotu George Russell 0.064 saniye geride ikinci sırayı aldı.

Leclerc ilk seansı 3. sırada tamamlarken; Aston Martin pilotları arka arkaya dizildiler. Fernando Alonso 0.165 saniye geride dördüncü, Lance Stroll ise 0.191 saniye geride beşinciydi.

Haas ile ilk sıralama turlarına çıkan Nico Hulkenberg altıncı olarak rahat bir şekilde ikinci bölüme kaldı. Son şampiyon Max Verstappen yedinci olurken; Yuki Tsunoda sekizinci sırayı aldı.

Williams'ta Alex Albon dokuzuncu en hızlı zamanı kaydederek sürpriz bir şekilde ikinci bölüme kaldı. Sergio Perez ise ilk 10'u tamamladı.

Elenme bölgesine baktığımızda, dereceler oldukça yakındı. McLaren pilotu Lando Norris, 16. sıradaki Logan Sargeant ile aynı zamanı kaydetse de turunu daha önce attığı için 15. oldu ve ikinci bölüme kaldı.

Çaylak sürücü Sargeant ise şanssız bir şekilde F1'deki ilk sıralama turlarına erken havlu atmış oldu. Kevin Magnussen, takım arkadaşının 6. olduğu seansı 17. sırada tamamlayarak elenirken; son 3 sıra Oscar Piastri, Pierre Gasly ve Nyck de Vries'e gitti.

Q1 sonucu:

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Williams F1