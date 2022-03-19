Bahreyn GP uzun sürüşler: Red Bull, açık ara farkla Ferrari'nin önünde mi?

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2022'daki yeni kurallarla birlikte takımların birbirlerine daha yakınlaşmaları, pist üstünde daha yakın mücadele etmeleri bekleniyordu. Şu an için genel görüntü; Red Bull'un geçen seneki gibi mücadelesine devam ettiği, Ferrari'nin geçen seneki gelişimi bu seneye aktarması sayesinde farkı kapatıp ön sıra mücadelesine katıldığı, Mercedes'in dalgalanma sorununu aşarsa bu ikilinin mücadelesine dahil olacağı yönünde.

Bahreyn'de cuma günkü performanslar bu görüşü destekledi. Sıralamaları ve yarışı daha iyi yansıtan 2. antrenman seansında Red Bull ve Ferrari arasında sadece 0.087 sn fark vardı. Mercedes ise bu iki takıma yaklaşmakta zorlandı. Mercedes'in testlerdeki sorunları "şimdilik" devam ediyor gibi görünüyor.

Tek turda Red Bull ve Ferrari birbirlerine yakındı ancak yarış için yapılan uzun sürüş simülasyonlarında Red Bull ve Max Verstappen, diğerlerinin önüne geçtiler.

Autosport editörlerinin pistte gördükleri veriye göre Red Bull, hızlı, yokuş aşağı sağ ve sol 6. ve 7. virajda rakiplerinden 5 km/s civarında daha hızlıydı ancak genel olarak 2. sektörde hızlı olan taraf Ferrari'ydi. Buna karşı Verstappen'in, iyi bir tur için kritik olan 90 derecelik 13. virajda yine hız kazandığı görüldü.

2. antrenmanda Red Bull'un düzlüklerde rakiplerine kıyasla zaman kaybettiği görüldü. Bu, takımın muhtemelen daha düşük motor moduyla sürüş yaptığını işaret ediyor.

Mercedes'in yeni pilotu Russell, takımın en hızlı 3. turu atmasını sağladı ancak Russell'ın turu, Verstappen'in turundan 0.593 sn daha yavaştı. Russell, o turunda sadece ilk virajlarda 0.35 sn kaybetti.

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ise hem orta lastiklerle sürüşünde, hem de yumuşak lastiklerle sıralama simülasyonunda lastiklerini kilitlemekten kurtulamadı. Takımın hem lastikleri ısıtırken, hem de ısındıktan sonra sıcaklığı kontrol ederken sıkıntı yaşadığı, yavaş kalmasında doğrudan dalgalanma sorununun etkili olduğu düşünülüyor.

Russell'ın hızlı turunda, pistteki son düzlüğün sonuna gelirken dalgalanmanın şiddeti yüzünden ayağını erkenden gazdan çektiği, bu yüzden yavaş kaldığı görülüyor. Yukarıdaki Twitter paylaşımımda 13 ile 14. virajlar arasındaki fark, tam olarak bundan kaynaklanıyor. O bölümde tepe noktası düzlüğün sonunda ulaşılan hızları gösteriyor. Hamilton da seans boyunca, Russell'ın kullandığı daha sert tabana geçmesine rağmen benzer sorundan şikayet etti. Hamilton, 2. antrenmanda takım arkadaşının 0.6 sn gerisinde kaldı ancak bunun nedeni DRS mekanizmasında yaşanan sorundu. Mercedes, bu sorunun Hamilton'a yarım sn civarında kaybettirdiğini düşünüyor.

Yumuşak lastikle uzun sürüş ortalamaları

Poz. Takım Ortalama Tur 1 Alpine 1dk 37.274sn 4 2 Ferrari 1dk37.400sn 5 3 Red Bull 1dk37.472sn 11 4 Alfa Romeo 1dk38.335sn 8 5 Haas 1dk38.471sn 9 6 Ferrari 2 1dk38.522sn 8 7 Mercedes 1dk38.556sn 13 8 AlphaTauri 1dk38.747sn 8 9 Alpine 2 1dk38.833sn 10 10 Aston Martin 1dk39.306sn 10 11 McLaren 1dk39.529sn 17 12 Williams 1dk40.070sn 14

Tek turlarda özellikle Red Bull ve Ferrari'nin çok yakın göründüğünü söylemiştik ancak uzun sürüşlere baktığımızda, Red Bull'un Verstappen ile attığı stint çok güçlü görünüyor. Listenin tepesinde Fernando Alonso ve Charles Leclerc'in çok daha kısa olan stint ortalamaları yer alıyor. Bunları geçip Verstappen'in 11 turluk yumuşak lastik ortalamasına baktığımızda, Red Bull pilotunun ortalamasının en yakın rakibinden neredeyse 1 sn daha hızlı olduğunu görüyoruz.

Burada yakıt yükünde ve motor güçlerinde farklılıklar olabilir ancak yine de Red Bull'un uzun sürüşü genel manada diğerlerine göre daha iyi göründü. Autosport'a göre padoktaki bazı isimler, bu ortalamayı gördükten sonra Red Bull'un açık ara önde olabileceğini düşünüyorlar.

Yukarıdaki ortalamalara göre Mercedes, tek turda olduğu gibi uzun sürüşlerde de ana rakiplerinin gerisinde görünüyor ancak yine de sadece cuma günkü testlere bakarak sezonun bu aşamasında bir şey söylemek için erken. Russell, yaklaşık 1 sn daha yavaş kaldığı uzun sürüşünde Verstappen'den daha uzun süre pistte kaldı. Bu, Mercedes aracında daha fazla yakıt olduğunu gösteriyor ancak iki araçta tam olarak ne kadar yakıt vardı bunu bilmiyoruz.

Zirve mücadelesi verecek takımların arkasında özellikle Ferrari motorlu takımlar hem tek turda, hem de uzun sürüşlerde parlamayı başardılar. Bu, Ferrari'nin 2022 için hazırladığı motorda aslında ne kadar ilerleme kaydettiğinin işareti. Alfa Romeo ve Haas, 8 ve 9 turluk ortalamalarıyla orta grupta çoğu takımın önünde yer almayı başardılar.

Ferrari'de Leclerc'in sürüşü nispeten kısaydı. Leclerc o ortalamayı daha uzun sürüşte tutturabilirse, bu durumda Red Bull ile mücadele edebilirler ancak Carlos Sainz'ın ortalamasına baktığımızda, tur sayısı arttıkça zorlanacak gibi duruyorlar.

Mercedes'in cuma günkü sürüşlerde belli noktalarda motorunun tüm modlarını kullandığı düşünülüyor ancak hızlı turunda hangi modun kullanıldığı bilinmiyor. Bunun dışında Mercedes, geleneksel olarak antrenmanların ardından sıralamalarda motor gücünü arttıran bir takım. Bu açıdan sıralamalara doğru öndekilerle olan fark, muhtemelen kapanacaktır. Ancak aradaki fark, motor gücü açıldığında kapanacak kadar az mı, bunu sıralamalarda göreceğiz.

Diğer taraftan orta sıra mücadelesine baktığımızda bazı ilginç durumlar var. Ferrari motorlu araçların güçlü olduğunu söylemiştik ancak listenin sonunda Mercedes motorlu takımlar yer alıyorlar. Özellikle McLaren'ın bu kadar geride kalması, pek beklenmedik bir durumdu. Mercedes'in motor güçlerini açması, bu takımların da rakiplerine kıyasla nerede olduklarını görmek açısından kritik olacak.

Alpine pilotu Fernando Alonso 4 turluk kısa stintinde zirvede yer aldı. Şampiyon pilot bu ortalamayı daha uzun sürüşlere yansıtabilirse, Fransız ekip orta sıra mücadelesinde öne çıkabilir gibi duruyor.

Büyük heyecanla beklediğimiz yeni sezon sonunda başlıyor. İlk izlenim şampiyonluk mücadelesinde en az 3 takımın yer alacağı yönündeydi. Bu izlenimlerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu bugünkü sıralamalarda ilk kez göreceğiz.

İyi olanın kazandığı, en az 3 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği heyecan dolu bir sezon olması dileğiyle.