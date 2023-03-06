Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.
Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir.
Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Williams
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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