Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi
2021 Bahreyn Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Lewis Hamilton
(Mercedes)
|
3
|
Valtteri Bottas
(Mercedes)
|
4
|
Charles Leclerc
(Ferrari)
|
5
|
Pierre Gasly
(AlphaTauri)
|
6
|
Daniel Ricciardo
(McLaren)
|
7
|
Lando Norris
(McLaren)
|
8
|
Carlos Sainz
(Ferrari)
|
9
|
Fernando Alonso
(Alpine)
|
10
|
Lance Stroll
(Aston Martin)
|
11
|
Sergio Pérez
(Red Bull)
|
12
|
Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)
|
13
|
Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)
|
14
|
Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)
|
15
|
George Russell
(Williams)
|
16
|
Esteban Ocon
(Alpine)
|
17
|
Nicholas Latifi
(Williams)
|
18
|
Mick Schumacher
(Haas)
|
19
|
Nikita Mazepin
(Haas)
|
20
|
Sebastian Vettel (+5)
(Aston Martin)
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Bu Haber Hakkında
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|Bahrain Uluslararası Yarış Pisti
|Editör
|Basile Davoine