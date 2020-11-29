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Formula 1 / Bahreyn GP / Sonuçlar

Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi

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Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Bahreyn Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında takım arkadaşı Valtteri Bottas olacak.

1

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Valtteri Bottas

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Thailand Alexander Albon


 

5

 

Mexico Sergio Pérez

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

7

 

Esteban Ocon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly


 

9

 

Lando Norris

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Daniil Kvyat


 

 

11

 

Sebastian Vettel



 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Monaco Charles Leclerc

 

13

 

Lance Stroll

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

George Russell

 

 

 

15

Carlos Sainz

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

17

 

Kimi Räikkönen

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Kevin Magnussen

 

 

19

 

Romain Grosjean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Nicholas Latifi


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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Sakhir
Editör Basile Davoine

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