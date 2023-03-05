Bahreyn GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Bahreyn GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.900 saniye daha iyi bir tur çıkaran Sergio Perez kaydetti.
Nico Hulkenberg son bölünde zaman turu kaydedemezken, Esteban Ocon en iyi turundan 0.070 saniye yavaş kaldı.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:31.295
|1:30.503 (-0.792)
|1:29.708 (-0.795)
|2
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:31.479
|1:30.746 (-0.733)
|1:29.846 (-0.900)
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.094
|1:30.282 (-0.812)
|1:30.000 (-0.282)
|4
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:30.993
|1:30.515 (-0.478)
|1:30.154 (-0.361)
|5
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:31.158
|1:30.645 (-0.513)
|1:30.336 (-0.309)
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:31.057
|1:30.507 (-0.550)
|1:30.340 (-0.167)
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:31.543
|1:30.513 (-1.030)
|1:30.384 (-0.129)
|8
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:31.184
|1:31.127 (-0.057)
|1:30.836 (-0.291)
|9
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:31.508
|1:30.914 (-0.594)
|1:30.984 (+0.070)
|10
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|1:31.204
|1:30.809 (-0.395)
|11
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:31.652
|1:31.381 (-0.271)
|12
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:31.504
|1:31.443 (-0.061)
|13
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:31.615
|1:31.473 (-0.142)
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:31.400
|1:32.510 (+1.110)
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:31.461
|16
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|1:31.652
|17
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:31.892
|18
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:32.101
|19
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|1:32.121
|20
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:32.181
Bahreyn sıralama turlarında üç sektörün de en hızlı ismi Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot ilk sektörde 28.722, ikinci sektörde 38.514 ve son sektörde 22.458 yaptı.
Sektör zamanları:
|Poz.
|No
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|İdeal tur
|
İdeal turuyla fark
|1
|1
|Max Verstappen
|28.722 (1)
|38.514 (1)
|22.458 (1)
|1:29.694
|0.014
|2
|11
|Sergio Perez
|28.723 (2)
|38.537 (2)
|22.538 (2)
|1:29.798
|0.048
|3
|16
|Charles Leclerc
|28.825 (4)
|38.614 (3)
|22.561 (4)
|1:30.000
|–
|4
|55
|Carlos Sainz Jnr
|28.735 (3)
|38.700 (4)
|22.661 (7)
|1:30.096
|0.058
|5
|14
|Fernando Alonso
|28.852 (7)
|38.774 (5)
|22.646 (6)
|1:30.272
|0.064
|6
|63
|George Russell
|28.845 (6)
|38.870 (7)
|22.559 (3)
|1:30.274
|0.066
|7
|44
|Lewis Hamilton
|28.844 (5)
|38.829 (6)
|22.616 (5)
|1:30.289
|0.095
|8
|18
|Lance Stroll
|28.966 (8)
|39.070 (9)
|22.733 (9)
|1:30.769
|0.067
|9
|27
|Nico Hulkenberg
|29.042 (11)
|38.957 (8)
|22.810 (10)
|1:30.809
|–
|10
|31
|Esteban Ocon
|29.026 (9)
|39.104 (10)
|22.696 (8)
|1:30.826
|0.088
|11
|4
|Lando Norris
|29.235 (13)
|39.210 (11)
|22.936 (13)
|1:31.381
|–
|12
|24
|Zhou Guanyu
|29.041 (10)
|39.338 (15)
|23.005 (16)
|1:31.384
|0.089
|13
|77
|Valtteri Bottas
|29.198 (12)
|39.320 (14)
|22.881 (11)
|1:31.399
|0.044
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|29.242 (14)
|39.229 (13)
|22.929 (12)
|1:31.400
|–
|15
|23
|Alexander Albon
|29.250 (16)
|39.224 (12)
|22.987 (15)
|1:31.461
|–
|16
|2
|Logan Sargeant
|29.352 (17)
|39.343 (16)
|22.957 (14)
|1:31.652
|–
|17
|10
|Pierre Gasly
|29.247 (15)
|39.412 (18)
|23.087 (19)
|1:31.746
|0.435
|18
|20
|Kevin Magnussen
|29.414 (19)
|39.369 (17)
|23.095 (20)
|1:31.878
|0.014
|19
|21
|Nyck de Vries
|29.382 (18)
|39.634 (20)
|23.066 (17)
|1:32.082
|0.039
|20
|81
|Oscar Piastri
|29.561 (20)
|39.454 (19)
|23.086 (18)
|1:32.101
|–
Hız ölçüm noktasında zirvede Ferrari yer aldı.
Ferrari pilotu pilotu Carlos Sainz, hız ölçüm noktasında 326.6 km/s hıza çıktı. Onu 0.9 km/s geriden Sergio Perez takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Model
|Max hız km/s (mph)
|1
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|326.6 (202.9)
|2
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|RB19
|325.7 (202.4)
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|325.2 (202.1)
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|324.4 (201.6)
|5
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|A523
|324.2 (201.4)
|6
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|RB19
|323.2 (200.8)
|7
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|FW45
|323.1 (200.8)
|8
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|FW45
|322.8 (200.6)
|9
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|A523
|321.6 (199.8)
|10
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|320.8 (199.3)
|11
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|320.8 (199.3)
|12
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT04
|320.3 (199.0)
|13
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|320.3 (199.0)
|14
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|320.2 (199.0)
|15
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|318.6 (198.0)
|16
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|318.3 (197.8)
|17
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|318.3 (197.8)
|18
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|317 (197.0)
|19
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|316.8 (196.9)
|20
|21
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT04
|316.6 (196.7
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