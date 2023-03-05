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Bahreyn GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Bahreyn GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

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Bahreyn GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
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Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.900 saniye daha iyi bir tur çıkaran Sergio Perez kaydetti.

Nico Hulkenberg son bölünde zaman turu kaydedemezken, Esteban Ocon en iyi turundan 0.070 saniye yavaş kaldı.

Atılan turlar:

Poz. No Sürücü Takım Q1  Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.295 1:30.503 (-0.792) 1:29.708 (-0.795)
2 11 Sergio Perez Red Bull 1:31.479 1:30.746 (-0.733) 1:29.846 (-0.900)
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.094 1:30.282 (-0.812) 1:30.000 (-0.282)
4 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:30.993 1:30.515 (-0.478) 1:30.154 (-0.361)
5 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.158 1:30.645 (-0.513) 1:30.336 (-0.309)
6 63 George Russell Mercedes 1:31.057 1:30.507 (-0.550) 1:30.340 (-0.167)
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.543 1:30.513 (-1.030) 1:30.384 (-0.129)
8 18 Lance Stroll Aston Martin 1:31.184 1:31.127 (-0.057) 1:30.836 (-0.291)
9 31 Esteban Ocon Alpine 1:31.508 1:30.914 (-0.594) 1:30.984 (+0.070)
10 27 Nico Hulkenberg Haas 1:31.204 1:30.809 (-0.395)  
11 4 Lando Norris McLaren 1:31.652 1:31.381 (-0.271)  
12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.504 1:31.443 (-0.061)  
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.615 1:31.473 (-0.142)  
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:31.400 1:32.510 (+1.110)  
15 23 Alexander Albon Williams 1:31.461    
16 2 Logan Sargeant Williams 1:31.652    
17 20 Kevin Magnussen Haas 1:31.892    
18 81 Oscar Piastri McLaren 1:32.101    
19 21 Nyck de Vries AlphaTauri 1:32.121    
20 10 Pierre Gasly Alpine 1:32.181    

 

Bahreyn sıralama turlarında üç sektörün de en hızlı ismi Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot ilk sektörde 28.722, ikinci sektörde 38.514 ve son sektörde 22.458 yaptı.

Sektör zamanları:

Poz. No Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör İdeal tur

İdeal turuyla fark
1 1 Max Verstappen 28.722 (1) 38.514 (1) 22.458 (1) 1:29.694 0.014
2 11 Sergio Perez 28.723 (2) 38.537 (2) 22.538 (2) 1:29.798 0.048
3 16 Charles Leclerc 28.825 (4) 38.614 (3) 22.561 (4) 1:30.000
4 55 Carlos Sainz Jnr 28.735 (3) 38.700 (4) 22.661 (7) 1:30.096 0.058
5 14 Fernando Alonso 28.852 (7) 38.774 (5) 22.646 (6) 1:30.272 0.064
6 63 George Russell 28.845 (6) 38.870 (7) 22.559 (3) 1:30.274 0.066
7 44 Lewis Hamilton 28.844 (5) 38.829 (6) 22.616 (5) 1:30.289 0.095
8 18 Lance Stroll 28.966 (8) 39.070 (9) 22.733 (9) 1:30.769 0.067
9 27 Nico Hulkenberg 29.042 (11) 38.957 (8) 22.810 (10) 1:30.809
10 31 Esteban Ocon 29.026 (9) 39.104 (10) 22.696 (8) 1:30.826 0.088
11 4 Lando Norris 29.235 (13) 39.210 (11) 22.936 (13) 1:31.381
12 24 Zhou Guanyu 29.041 (10) 39.338 (15) 23.005 (16) 1:31.384 0.089
13 77 Valtteri Bottas 29.198 (12) 39.320 (14) 22.881 (11) 1:31.399 0.044
14 22 Yuki Tsunoda 29.242 (14) 39.229 (13) 22.929 (12) 1:31.400
15 23 Alexander Albon 29.250 (16) 39.224 (12) 22.987 (15) 1:31.461
16 2 Logan Sargeant 29.352 (17) 39.343 (16) 22.957 (14) 1:31.652
17 10 Pierre Gasly 29.247 (15) 39.412 (18) 23.087 (19) 1:31.746 0.435
18 20 Kevin Magnussen 29.414 (19) 39.369 (17) 23.095 (20) 1:31.878 0.014
19 21 Nyck de Vries 29.382 (18) 39.634 (20) 23.066 (17) 1:32.082 0.039
20 81 Oscar Piastri 29.561 (20) 39.454 (19) 23.086 (18) 1:32.101

 

Hız ölçüm noktasında zirvede Ferrari yer aldı.

Ferrari pilotu pilotu Carlos Sainz, hız ölçüm noktasında 326.6 km/s hıza çıktı. Onu 0.9 km/s geriden Sergio Perez takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. No Sürücü Araç Motor Model Max hız km/s (mph)
1 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari SF-23 326.6 (202.9)
2 11 Sergio Perez Red Bull Red Bull RB19 325.7 (202.4)
3 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari SF-23 325.2 (202.1)
4 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes W14 324.4 (201.6)
5 10 Pierre Gasly Alpine Renault A523 324.2 (201.4)
6 1 Max Verstappen Red Bull Red Bull RB19 323.2 (200.8)
7 23 Alexander Albon Williams Mercedes FW45 323.1 (200.8)
8 2 Logan Sargeant Williams Mercedes FW45 322.8 (200.6)
9 31 Esteban Ocon Alpine Renault A523 321.6 (199.8)
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes AMR23 320.8 (199.3)
11 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR23 320.8 (199.3)
12 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull AT04 320.3 (199.0)
13 63 George Russell Mercedes Mercedes W14 320.3 (199.0)
14 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL60 320.2 (199.0)
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari VF-23 318.6 (198.0)
16 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari C43 318.3 (197.8)
17 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C43 318.3 (197.8)
18 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-23 317 (197.0)
19 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL60 316.8 (196.9)
20 21 Nyck de Vries AlphaTauri Red Bull AT04 316.6 (196.7
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