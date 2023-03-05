Bahreyn GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Bahreyn yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.
Red Bull, favoriler arasında en dezavantajlı durumdaki takım gibi görünüyor. Bunun temel sebebi Max Verstappen ve Sergio Perez'in elinde bir set sert ve bir set orta hamur olması gibi görünüyor.
Charles Leclerc, son bölümde sadece bir deneme yaptığı için yarışta bir set yeni yumuşak ve iki set sert lastiğe sahip olacak. Carlos Sainz'ın ise sadece iki set yeni sert lastiği var.
Mercedes ve Aston Martin pilotlarına ek olarak Haas pilotu Nico Hulkenberg ile Alpine pilotu Esteban Ocon'un elinde bir set orta ve iki set sert lastik var.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.
İtalyan üretici, en hızlı stratejinin yarışa yumuşak lastikle başlamak olduğuna inanıyor. Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 14 ila 20. turlar arasında sert hamura geçmek ve 35 ila 42. turlar arasında yumuşak lastiğe geçip finiş görmek gerekiyor.
İkinci en hızlı strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp 12 ila 17. turlar arasında sert hamura geçmek ve 31 ila 38 turlar arası bir başka sert hamurla finiş görmek gerekiyor. Bu da Leclerc'in lastik setiyle uyumlu bir strateji.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|yarışçı
|Takım
|Sert (C1)
|Orta (C2)
|Yumuşak (C3)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M.Verstappen
|Red Bull Racing
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|2
|-
|-
|1
|1
|2
|55. C. Sainz
|Ferrari
|2
|-
|-
|1
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|10. P. Gasly
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|81. O. Piastri
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|21. N. de Vries
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|2. L. Sargeant
|Williams
|1
|-
|1
|-
|3
|2
Gasly: "Neden bu kadar geride kaldığıma dair cevabımız yok"
Ferrari: "Bahreyn GP'de Red Bull'la savaşabiliriz"
Son Haberler
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları
St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı
St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı St. Pete IndyCar: Sezonun ilk yarışını Ericsson kazandı, Grosjean liderlik mücadelesinde kazaya karıştı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.