Bahreyn GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Red Bull, favoriler arasında en dezavantajlı durumdaki takım gibi görünüyor. Bunun temel sebebi Max Verstappen ve Sergio Perez'in elinde bir set sert ve bir set orta hamur olması gibi görünüyor.

Charles Leclerc, son bölümde sadece bir deneme yaptığı için yarışta bir set yeni yumuşak ve iki set sert lastiğe sahip olacak. Carlos Sainz'ın ise sadece iki set yeni sert lastiği var.

Mercedes ve Aston Martin pilotlarına ek olarak Haas pilotu Nico Hulkenberg ile Alpine pilotu Esteban Ocon'un elinde bir set orta ve iki set sert lastik var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.

İtalyan üretici, en hızlı stratejinin yarışa yumuşak lastikle başlamak olduğuna inanıyor. Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlayıp 14 ila 20. turlar arasında sert hamura geçmek ve 35 ila 42. turlar arasında yumuşak lastiğe geçip finiş görmek gerekiyor.

İkinci en hızlı strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp 12 ila 17. turlar arasında sert hamura geçmek ve 31 ila 38 turlar arası bir başka sert hamurla finiş görmek gerekiyor. Bu da Leclerc'in lastik setiyle uyumlu bir strateji.

Pilotların ellerindeki lastikler:

yarışçı Takım Sert (C1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 1. M.Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 - - 4 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 - - 4 16. C. Leclerc Ferrari 2 - - 1 1 2 55. C. Sainz Ferrari 2 - - 1 - 3 63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - - 3 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - - 3 31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - - 3 10. P. Gasly Alpine 2 - 1 - 2 2 81. O. Piastri McLaren 2 - 1 - 2 2 4. L. Norris McLaren 2 - 1 - 1 3 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3 24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3 18. L. Stroll Aston Martin 2 - 1 - - 3 14. F. Alonso Aston Martin 2 - 1 - - 3 20. K. Magnussen Haas 2 - 1 - 2 2 27. N. Hülkenberg Haas 2 - 1 - - 3 21. N. de Vries AlphaTauri 2 - 1 - 1 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - 1 3 23. A. Albon Williams 1 - 1 - 2 3 2. L. Sargeant Williams 1 - 1 - 3 2