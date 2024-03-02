Bahreyn GP öncesi: Pilotların sahip olduğu lastikler
Pirelli, Bahreyn Grand Prix'si öncesi sürücülerin sahip olduğu lastik hamurları sayısını açıkladı.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Zak Mauger / Motorsport Images
Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 hamurları getirme kararı almıştı.
Perşembe ve cuma günkü seansların ardından sürücülerin elindeki lastik hamurları belli olmuş durumda.
Sezonun ilk yarışı öncesinde Red Bull pilotlarının elinde her hamurdan birer tane bulunurken, Ferrari pilotlarının elinde iki set sert hamur var.
Mercedes ve McLaren pilotlarına ek olarak Fernando Alonso'nun elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulunuyor.
Diğer isimlerin lastik sayısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Pilotların elindeki yeni/eski lastik hamurları:
Pirelli yarış için en hızlı stratejinin çift pit stop olacağını da açıkladı.
Buna göre yarışa yumuşak hamurla başlamak ve 13 ila 19 . turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 37 ila 43. turlar arasında başka bir yumuşak lastikle finiş görmek gerekiyor.
Alternatif strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp 11 ila 16. turlar arasında sert hamura geçmek ve 33 ila 39. turlar arasında bir başka sert hamurla finiş görmek olacak.
İsteyen üç pit stratejisi de tercih edebilir.
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