Bahreyn GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'si için C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından Red Bull pilotu Max Verstappen'in elinde bir set C2 ve bir set C3 lastik bulunuyor. Ayrıca McLaren ve Ferrari pilotlarına ek olarak Fernando Alonso'nun elinde de birer set C2 ve C3 lastikler var.

Mercedes pilotlarının elinde, tıpkı AlphaTauri'den Pierre Gasly'de olduğu gibi gibi iki set C2 lastik bulunuyor.

İlk ona giren son isim olan Lance Stroll'de ise bir set C2 ve iki set C3 lastik var.

Yarışa gerilerden başlayacak Sebastian Vettel'in bir set C2, iki set C3 ve iki set C3 lastiği var. Dün ilk ona giremeyen Red Bull pilotu Sergio Perez ise sadece bir set C2 ve iki set C4 lastiğe sahip olacak.

Pirelli yarış için en iyi stratejinin çift pit stop olacağını açıkladı. En hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlayıp, ardından sert lastiğe ve sonra yine orta lastiğe geçmek olacak.

Diğer seçenek yarışa yumuşak lastikle başlayıp, sonra sert lastiğe geçmek ve son bölümde orta lastiği kullanmak.