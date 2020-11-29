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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bahreyn GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

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Bahreyn GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör

Pirelli, 2020 Bahreyn GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Pirelli, Portekiz Grand Prix’sine C2, C2 ve C4 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının ardından Mercedes pilotları ve Esteban Ocon'un elinde bir set C2 lastik ve bir set C4 lastik bulunuyor.

Red Bull pilotları Max Verstapen ve Alex Albon'un elinde ise farklı sayıda lastik var. Verstappen yarış için sadece iki set yeni C2 lastiğe sahip. Ayrıca AlphaTauri pilotları ve Sergio Perez ile Daniel Ricciardo'nun elinde de aynı sayıda C2 lastik bulunuyor.

Alex Albon ve Lando Norris'te ise sadece bir set hiç kullanılmamış C2 lastik var.

Ferrari pilotları iki set C2 ve bir set C4 lastiğe sahip. Yarışa gerilerden başlayacak Lance Stroll'ün elinde de iki set C2 ve iki set C4 lastik olacak.

 
Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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