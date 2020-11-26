Bahreyn GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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Bahreyn GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Türkiye GP hafta sonunda George Russell 4. ünitelere geçerek bu yıl ceza alan ilk isim oldu.
Güç ünitesi sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|77. V. Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|05. S. Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|33. M. Verstappen
|Kırmızı boğa yarışı
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|23. A. Albon
|Kırmızı boğa yarışı
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|55. C. Sainz
|McLaren
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|04. L. Norris
|McLaren
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|03. D. Ricciardo
|Renault
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|31. E. Ocon
|Renault
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|26. D. Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|11. S. Perez
|Racing Point
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|18. L. Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|07. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|08. R. Grosjean
|Haas F1
|Ferrari
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|63. G. Russell
|Williams
|Mercedes
|4
|4
|4
|3
|1
|2
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
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|Editör
|Kemal Şengül
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