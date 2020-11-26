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Bahreyn GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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Bahreyn GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Ekleyen:
, Editör

Bahreyn GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Türkiye GP hafta sonunda George Russell 4. ünitelere geçerek bu yıl ceza alan ilk isim oldu.

Güç ünitesi sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 3 3 3 3 2 2
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 3 3 3 3 2 2
05. S. Vettel Ferrari Ferrari 3 3 3 2 2 2
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 3 2 2 2
33. M. Verstappen Kırmızı boğa yarışı Honda 3 3 3 3 2 2
23. A. Albon Kırmızı boğa yarışı Honda 3 3 3 3 2 2
55. C. Sainz McLaren Renault 3 3 3 3 2 2
04. L. Norris McLaren Renault 3 3 3 3 2 2
03. D. Ricciardo Renault Renault 3 3 3 3 2 2
31. E. Ocon Renault Renault 3 3 3 3 2 2
26. D. Kvyat AlphaTauri Honda 3 3 3 3 2 2
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 3 3 3 3 2 2
11. S. Perez Racing Point Mercedes 3 3 3 3 2 2
18. L. Stroll Racing Point Mercedes 3 3 3 3 2 2
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 3 2 3 2 2 2
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 2 2 3 2 2 2
08. R. Grosjean Haas F1 Ferrari 3 3 3 2 2 2
20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 3 2 2 2 2 2
63. G. Russell Williams Mercedes 4 4 4 3 1 2
06. N. Latifi Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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